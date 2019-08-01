Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 1 Ağustos 2019 Perşembe

Toplusözleşme görüşmelerinde hükümetin "zam" teklifi, üreticilerin geçim sıkıntısı, tartışmaların yoğunlaştığı belediyelerdeki akraba atamaları, maden arama çalışmaları esnasında katledilen doğa, mülteciler ve çok daha fazlası Ne Var Ne Yok'ta

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

1 Ağustos Perşmebe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WEB TV)