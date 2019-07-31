Ankara’da stratejik plan çalıştayı düzenlenecek

Ekoloji Birliği, Ekoloji Kolektifi ve Ankara Barosu tarafından Ankara’da belediyelerin beş yıllık stratejik planlamalarında ülke ve yerel ölçekli talepleri ortaya çıkarmaya yönelik iki günlük çalıştay düzenliyor.

Ekoloji Birliği Eş Sözcüsü Coşkun Özbucak, çalıştay hakkında şunları söyledi: Ekoloji Birliği, Ekoloji Kolektifi ve TBB ile birlikte 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde iki günlük çalıştay düzenliyoruz. Amacımız, belediyelerin yapmak zorunda olduğu beş yıllık stratejik planlamalarına katılmak ve taleplerimizi ortaklaştırmaktır.

"AMACIMIZ KATILIMCILIĞI SAĞLAMAK"

Toplantının işleyişi hakkında da bilgi veren Özbucak, “İki gün sürecek etkinliğimizin ilk gününü yerel yönetimler düzeyinde ortaya çıkan sorunlarımızı konuşacağımız çerçeve sunumlar ve forum şeklinde yapacağız. İkinci gün ise yerel sorunlar etrafında stratejik planlara dair ülke ölçekli ve yerel ölçekli taleplerimizi geliştireceğimiz, hukukçu, plancı moderatörler eşliğinde şehrimize dair hedeflerimizi hukuk ve planlama diliyle de ifade edecek kararlar üretmeyi amaçlıyoruz. Bu kararları dilekçelerle yerel yönetimlere sunmak ve ekoloji programımızı izleyerek aşağıdan yukarıya bir yönetim anlayışının gelişmesini sağlamak istiyoruz” dedi.

Etkinlik, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak. Çalıştay, Ankara Barosu Eğitim Merkezinde gerçekleşecek. (HABER MERKEZİ)