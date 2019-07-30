Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılması ihalesinin iptali için dava açıldı

Turkuaz rengi ve beyaz kumsalı ile dünyaca ünlü Salda Gölü'ne Millet Bahçesi yapılmasını içeren ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması için Isparta İdare Mahkemesine dava açıldı.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde, Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi, yargıya taşındı. Yeşilova sakinlerinden Osman Altınışık, Meral Türkoğlu, Özdemir Korkmaz, Aysel Alp ve Gazi Osman Şakar vekili olarak avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ile Mustafa Şahin, dava dilekçesini Isparta İdare Mahkemesi'ne sundu. Açılan davada, yapılacak Millet Bahçesi, genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları ile Millet Bahçesi'ne ait sosyal donatıların yapımını içeren 31 Temmuz'daki ihalenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Salda Gölü'nün 15 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇK)' ilan edildiğini belirten dava avukatları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Burdur Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü sayfasından 10 Temmuz 2019 tarihinde duyurulan ilan ile de 1/25 binlik, 1/5 binlik ve 1/binlik uygulama imar planları yapıldığının açıklandığına işaret etti.

Avukatlar, yöre sakinleri ve kurumların değerlendirme sürecine dahil edilmeden, çevresel etkileri üzerinde etüt yapılmadan hazırlanan her ölçekteki imar planları henüz kesinleşmeden 140 bin 496,07 metrekarelik alanın müteahhide verilmesine yönelik ihalenin usulsüz ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunu öne sürdü.

Salda Gölü ve çevresinin 1'inci derecede doğal sit alanı olduğu hatırlatılarak, "Önemli Doğa Alanı (ÖDA) olarak Salda Gölü Tabiat Parkı'dır. Peyzaj özellikleri, endemik ve nesli tehlike altındaki türlerin barınma, beslenme ve üreme alanıdır. Çok çeşitli habitatlara ev sahipliği yapmaktadır. Sulak alan olması nedeniyle biyolojik çeşitlilik yüksek seviyededir" denildi.

MARS'IN YÜZEY ÖZELLİKLERİYLE AYNI

Jeolojik ve kimyasal özelliklerinin barındırdığı endemik türlerle ÖDA ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağladığı da belirtilen dilekçede, "Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan Uluslararası ve Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan dünyadaki iki bölgeden birinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir" denildi. (DHA)

MİMARLAR ODASINDAN SALDA GÖLÜ’NÜN KORUNMASI İÇİN ÇAĞRI

Salda'ya Millet Bahçesi yapılmak istenmesine bir tepki de Mimarlar Odasından geldi. TMMOB Mimarlar Odası tarafından yapılan açıklamada Salda Gölü ve çevresinin korunması gerektiği belirtilerek mimarlara yapılacak olan ihaleye katılmama çağrısı yapıldı

İnsanlığın ortak mirası olan Salda Gölü ve çevresinin taşıdığı bütün değerlerle birlikte korunması için; İmar Planları, ilgili uzmanlar, bilim insanları ve meslek örgütlerinin görüş ve önerileri doğrultusunda değiştirilmesi ve Millet Bahçesi ihalesinin iptal edilerek proje ve uygulamaların durdurulması talep edilen açıklamada; “Mimarlar Odası olarak; koruma mevzuatına aykırı biçimde ilan edilen ve Salda Gölü’nü yapılaşmaya açan Salda Gölü Millet Bahçesi Ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İhalesi’nin iptali amacıyla dava açtığımızı, İmar Planları hakkında da hukuki süreci takip edeceğimizi ve bu eşsiz doğa güzelliğinin korunması için her türlü hukuki ve demokratik girişimlerde bulunacağımızı önemle vurguluyoruz. Bu çerçevede çağdaş, bilimsel bir planlamaya dayanmayan politikalar ve yatırım kararları ile; doğal çevrenin sistemli bir şekilde rant alanı haline getirilerek yok edilmesi sürecinde yer almamaları gerektiği düşüncesiyle; meslektaşlarımızı yapılacak olan ihaleye katılmamaya, Salda Gölü ve çevresinin korunması için duyarlı tüm kesimleri ve sorumluları harekete geçmeye çağırıyoruz” denildi. (HABER MERKEZİ)