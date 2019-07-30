Ekrem İmamoğlu: Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bir metrobüs aracının kapasitesi yeterli olmamasından dolayı insanların birikmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu konuda uzman yerli araç üretimi yapan firmalar da var. Onlarla bağlantılarımız sürüyor” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı devam eden Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Tekstilkent'teki atölye bakım alanında gazetecilere açıklama yaptı.

İmamoğlu, metroda 2020’nin Ocak ayında ilk sürüşlerin başlanmasının hedeflendiğini ve bu sürede güvenlikle ilgili tedbirlerin bitirileceğini kaydetti.

Test sürüşlerinin ardından 2020'nin ilk aylarında hatta ulaşım hizmeti verilmesinin amaçlandığını ifade eden İmamoğlu, "Burada araçların yüzde 5'i inmiş durumda, yüzde 15'i hazırlanıyor. Hem çevreye duyarlı hem de engelli dostu metro araçları var. Araçlar Adapazarı'nda üretiliyor. Engelli vatandaşlarımızın seyahatini kolaylaştıran, aynı zamanda geniş ve ferah araçlar. Bu yönleriyle yenilikçi bir hat." diye konuştu.

İmamoğlu, bir gazetecinin metrobüs hatlarında sıkıntı yaşandığına ilişkin soru sorması üzerine şunları söyledi: “Metrobüs araçlarımızın ciddi anlamda değişime ihtiyacı var. Metrobüs araçlarımızda hem eskiyen araçlar var hem de ters yön ulaşımı sıkıntı, kazalara neden oluyor. Bunların değiştirilmesi noktasında tespitlerimiz var. Çok ilginç yorumlar duyuyorum. 'Hani ulaşım sorununu çözecekti.' falan diye… Beklentiyi fazla abartmış ya da niyeti farklı olanlar var. Ama metrobüs araçları yoğun bir şekilde gündemimizde. Aynı zamanda bir metrobüs aracının kapasitesi yeterli olmamasından dolayı insanların birikmesine neden olduğunu biliyoruz. Bu konuda uzman yerli araç üretimi yapan firmalar da var. Onlarla bağlantılarımız sürüyor.” (İstanbul/AA)