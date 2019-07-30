Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 30 Temmuz 2019 Salı

Barış akademisyenleri için AYM'nin verdiği hak ihlali kararı, mültecilere yönelik artan baskı, Kaz dağı teşviki, CHP belediyelerindeki akraba krizi, Fındık fiyatlarınındaki adaletsizlik, Munzur Festivali'nde barış çağrısı ve daha da fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

30 Temmuz Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WEB TV)