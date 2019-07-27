Kaymakamlık 'Atatürk Parkı'na ‘olmaz’ dedi

Rize’ye bağlı Fındıklı Belediyesi, ilçede Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesinin ismini ‘100. Yıl Atatürk Parkı’ ve ‘Kazım Koyuncu Kültür Merkezi’ olarak değiştirdi.

Kaymakamlık ise her iki ismi de ‘Kamu yararı olmadığı’ gerekçesiyle kabul etmedi. Fındıklı Belediye Meclisi, 8 Temmuz'da yaptığı toplantıda isim değişikliğine karar vererek kararı yazılı olarak Fındıklı Kaymakamlığı’na bildirdi. Ancak kaymakamlık 26 Temmuz'da belediyeye yazdığı yazıda, “...Park ve içindeki kültür merkezinin adlarını değiştirecek kamu yararı görülmediği’ gerekçesiyle kabul edilmediğini duyurdu.

‘TABELALARI İNDİRMEYİZ'

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, isim değişikliği kararlarının kaymakamlığın ‘Kamu yararı görülmedi’ iddiasıyla onaylamamasını eleştirerek kaymakamlığın bir parkın isim değişikliğini kamu yararına dayandırması siyasi bir yaklaşımdır değerlendirmesinde bulundu.

Kamu yararı olarak görülmeyen ismin de Atatürk ismi olduğunu belirten Cervatoğlu “Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinde görülmeyip de seçimlerden hemen önce AKP’li belediye meclis üyelerince verilen Millet Bahçesi ve Kıraathanesi ismindeki kamu yararı neydi? Atatürk ve Kazım Koyuncu isimlerinin yazılı olduğu tabelaları indirmeyeceğiz. Meclis kararıyla bu isimleri verdik. Fındıklı halkının üstünde bir irade yoktur” dedi. (Rize/EVRENSEL)