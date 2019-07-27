27 Temmuz 2019 08:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı


Fotoğraf: DHA

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 üniversiteye rektör atamasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre,

    • İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Ak (yeniden),
    • Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ataç,
    • Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan,
    • Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı,
    • Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can,
    • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kazım Uysal,
    • Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl,
    • Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın,
    • Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan,
    • İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka
    • Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atandı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı. (AA)

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