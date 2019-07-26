Esenler Otogar otoparkının İSPARK'a devrinin durdurulması kararı reddedildi

Esenler Otogarı’nın otoparkının İBB iştiraklerinden İSPARK’a devrinin mahkeme kararıyla durdurulması kararı ortadan kaldırıldı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, davanın incelenmeksizin reddine karar verdi. Böylece otoparkın İSPARK’a devri önünde engel kalmamış oldu.4

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis toplantısında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nın otopark bölümünün, belediyeye bağlı şirketlerden İSPARK devredilmesine karar verilmişti. Karara göre, otoparkın ilk 1 saati ücretsiz olacak ve gelirin yüzde 25’i belediyeye ödenecekti.

Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüsçüler Derneği ile Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketi, belediyenin kararına itiraz etti. Mahkeme, devir kararının uygulanmasıyla telafisi güç zararlar oluşacağı gerekçesiyle “davalı idarenin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara karara cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin durdurulmasına” karar vermişti. (HABER MERKEZİ)