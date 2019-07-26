Greta Thunberg ve gençlerden sendikalara iklim için grev çağrısı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveçli yaşam savunucusu 16 yaşındaki Greta Thunberg ile her cuma günü İsveç Parlamento binası önünde oturma eylemi yapan çevre aktivisti okul arkadaşları, tüm sendikalara iklimin korunması için greve gitmeleri çağrısı yaptı.

Thunberg ile arkadaşları; EditLiedberg, Mina Pohankova, Isabella Axelsson, Eira Fröhling, Ell Jarloch İsveç “Fridays for future /Gelecek için Cumalar” adına yazdıkları ve İsveç’in en yüksek tirajlı gazetesi Aftonbladet’te yayımlanan “İsveç’in tüm yetişkinleri 27 Eylül’de greve gidin” başlıklı makalelerinde küresel ısınmanın doğa ve insanlık için oluşturduğu tehlikelere dikkat çekti.

Çevrenin korunması için başlatılan hareketin giderek yaygınlaştığını ve 15 Mart günü gerçekleştirilen eylemlere dünyanın değişik ülkelerinden 2,5 milyon kişinin katıldığını hatırlatan gençler, doğaya yayılan zararlı gazların azaltılması durumunda 2020 yılında küresel ısınmanın 1,5 derecenin altına çekilebileceğini belirttiler.

Bunun başarılamaması halinde toplumun tamamen yıkıma uğrama riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan gençler, “Bundan dolayı tüm yetişkinlere 27 Eylül’de bizlerle birlikte greve gitmeleri çağrısı yapıyoruz. Okul ve iş birlikte toplumun temelini oluşturur ve birlikte greve gidersek toplum durur. Gençler daha şimdiden değişim talep etti, şimdi iklim krizi yetişkinlerden de aynısını yapmalarını istiyor” dediler.

Gençler, işçilerin haklarını korumanın sendikaların görevi olduğunu hatırlatıyor ve eğer mücadele edilmezse bir iklim krizinin büyük ekonomik değişim ve sorunlara yol açacağı uyarısında bulundular.

Neredeyse bir yıldan beri her cuma günü İsveç Parlamento binası, değişik illerde belediye önünde oturma eylemi yaptıklarını hatırlatan gençler, “Biz her cuma günü boykot yapmamızın yeterli güçlü sinyaller göndereceğini sanıyorduk ama açıkçası bu yeterli olmadı. İsveç’in zararlı gazlarında azalma olmadı ve hâlâ Paris Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmedik” dediler.

Yetişkinlerin her zaman çocuklara her şeyden fazla önem verdiklerini söylediklerini hatırlatan Thunberg ve arkadaşları, “Şimdi bunu göstermeniz için şans var. Bunu değerlendirin. Yardımınızı istiyoruz. Herkes için Eylül’de greve gidin” diyerek tüm sendikalara iklimin korunması için greve gitmeleri çağrısı yaptılar.