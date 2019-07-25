Artvin'de mahkeme HES'i durdurdu ama şirket durmuyor

Arhavi’de Kamilet Vadisi ile Pilarget olarak anılan ve 5 köyü kapsayan bölgede yapılması planlanan hidroelektrik santrali (HES) için Rize İdare Mahkemesi durdurma kararı vermesine rağmen projenin yol yapım çalışmaları sürüyor. Duruma tepki gösteren yöre halkı vadinin öncelikli koruma alanı ilan edilmesi istiyor.

HES’e karşı dava açanlardan Alican Can, davayı kazandıklarını ancak şirketin hâlâ kaçak olarak çalışmaya devam ettiğini belirterek “Yol çalışmaları ve dökülen malzemeler vadiyi perişan etti” dedi.

Fotoğraf: DHA

Arhavi Doğa Koruma Platformu Sözcüsü Leyla Öncel ise çalışmaların durdurulmuş olması gerektiğine dikkat çekerek “Müfettişler gittiğinde çalışmadıklarını söylemişler ancak gizlice bir şeyler yapıldığını düşünüyoruz. Çünkü bölgeye kimseyi yaklaştırmıyorlar” dedi.

Fotoğraf: DHA

Öte yandan ilçeye bağlı 5 köyün bulunduğu Pilarget bölgesinde yapılması planlanan 2 HES projesine de karşı çıkan köylüler, projelerin iptali için mahkemeye başvurdu. Yöre halkı, derelerine HES yapılmasına karşı çıkıp evlerine ve sokaklarına "Heves etme sonu yok" yazılı pankartlar astı. (Artvin/DHA)