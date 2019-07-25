Naci Ekşi Anadolu Lisesinin imam hatibe çevrilmesine tepkiler sürüyor

İstanbul Bağcılar’da bulunan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin, Ümmü Mihcen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürülmesine öğrenciler, veliler ve Eğitim Sen ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne tepki gösteren öğrenciler ve veliler “Okuluma dokunma” ve “Naci Ekşi yerinde kalsın” pankartları açtı.

İLÇENİN EN ESKİ OKULLARINDAN

Ortak basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yöneticisi İsmail Demir, Milli Eğitim Bakanlığına yaptıkları itiraza, bakanlığın verdiği cevapta Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesinin sınıflarında boşluk kaldığını AİHL’sine ihtiyaç olduğunu ve yeni okulun lokasyon bakımından uygun olduğunu söylediğini aktararak “1988 yılında yaptırılan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi, o tarihlerde bölgenin eğitim ihtiyacını karşılıyordu, 31 yıldır bu okulun aynı çevrede tanınması, kurumsallaşması, yetiştirdiği her meslekten bireylerin okul ve çevreyle önemli bir bağdır. İlçemizin en eski okullarından biri olan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi aynı zamanda Bağcılar ilçesinin iki proje okulundan birisidir” dedi.

NÜFUS 2 KAT ARTTI, YENİ LİSE YAPILMADI

Okulun yapıldığı günden bugüne çevre nüfusunun yüzde iki yüz civarında artmış olmasına rağmen bu bölgeye ikinci bir lise yapılmadığını söyleyen Demir okulun mevcut konumunun ulaşım bakımından işlek bir yerde olduğunu ve okulun taşındığı yerin ise ulaşım olanakları bakımından kötü bir yerde olduğunu söyledi.

Okulların fiziki koşulları ile bir bütün olarak görülmesi gerektiğini söyleyen Demir açıklamasına şöyle devam etti: “Okullar öğrencilerin girip çıktığı bir derslik değil. Yetkililerin iddia ettiği gibi bu okulda boş kalacak bir sınıf yok. Laboratuvar sınıflarını, bilişimi, teknolojiyi, robotik çalışmaları proje okulunun en önemli ayaklarından saymak pozitif, çağdaş ve bilimsel eğitimin bir gereğidir. Bu gereklilikler yerine getirildiğinde bu okulda boş sınıf kalmaz.”

BAĞCILAR'DA LİSE KONTENJANLARINA İLİŞKİN GERÇEKLER

Bağcılar’daki liselerin kontenjanları konusunda da bilgi veren Demir şunları aktardı: “İddia edildiği gibi bu bölgenin bir imam hatip lisesine ihtiyacı yoktur. İmam hatip okullarının oranı ilçede yüzde 23.3. Bu oran Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın açıkladığı yüzde 13.57'lik Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Bu oran bile Bağcılar'ın AİHL'ye gereksinimi olmadığını gösteriyor.”

Bağcılar’da toplam 30 ortaöğretim kurumu bulunduğunu söyleyen Demir bu okulları şu şekilde sıraladı: “1 tane fen lisesi, 12 tane Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi-çok programlı lise, 10 tane Anadolu lisesi (2'si sınavla alıyor), 7 tane Anadolu İmam Hatip Lisesi.”

Demir, bu okullar arasında sınıflarda en fazla boşluğun AİHL’lerde olduğunu söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Naci Ekşi Anadolu Lisesi için İl Milli Eğitim önünde eylem