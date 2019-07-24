Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Temmuz 2019 Çarşamba

Hükümetin her gün daha da içinden çıkılmaz hale getirdiği mülteci sorunu, ekonomik kriz, kamudaki toplu sözleşme görüşmeleri süreci, Urfa Ceylanpınar'a düşen roket, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanması, 24 Temmuz Basın Bayramı ve daha da fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

24 Temmuz Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)