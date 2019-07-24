Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 24 Temmuz 2019 Çarşamba
Hükümetin git gide içinden çıkılmaz hale getirdiği mülteci sorunu, ekonomi verileri, kamudaki TİS süreci, Ceylanpınar'a düşen roket, Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanması ve daha da fazlası…
24 Temmuz 2019 09:00Son Güncellenme Tarihi: 24 Temmuz 2019 09:04
Hükümetin her gün daha da içinden çıkılmaz hale getirdiği mülteci sorunu, ekonomik kriz, kamudaki toplu sözleşme görüşmeleri süreci, Urfa Ceylanpınar'a düşen roket, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun yargılanması, 24 Temmuz Basın Bayramı ve daha da fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
24 Temmuz Çarşamba günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)