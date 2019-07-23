Mem Ararat'ın Van konseri yasaklandı

Kürt sanatçı Mem Ararat'ın Van'da 31 Temmuz'da vereceği konser valilik tarafından yasaklandı. Valilik gerekçesinde şunlara yer verildi: "Mem Ararat isimli sanatçının katılımıyla konser düzenleme talebi 13/07/2019 tarihinden itibaren geçerli 27/07/2019 tarihi de geçerli olmak üzere 15 gün süre ile Van ili coğrafi sınırları içerisinde, kamu kurum ve kuruşları organizesinde gerekli emniyet tedbirleri alınmak üzerine Valilik makamına bilgi verilerek yapılacak resmi kutlamalar ve diğer etkinlikler hariç olmak üzere; gerçek ve tüzel kişilerce açık alanlarda düzenlenecek her türlü yürüyüş, toplantı ve etkinlikler... Valilik makamının 12/07/2019 tarih ve 575 oluru ile alınan yasaklama kararı gereği uygun görülmemiştir."

Mem Ararat yasak kararını sosyal medya hesabından "Bê Şîrove?" notuyla paylaştı.

Van Valiliği, darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal'i (OHAL) gerekçe göstererek 21 Kasım 2016 tarihinden bugüne kadar her 15 günde bir kentte eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı alıyor. (Van/MA)