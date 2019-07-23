24 Temmuz Basın Bayramı: Gazetecilerin cezaevinde olmadığı bir Türkiye istiyoruz

24 Temmuz sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve Bayramı. Türkiye'de gazeteciler ise bu günü basın özgürlüğü için mücadele günü olarak karşılıyor. Ve bugün Türkiye’de 134 gazeteci hapis, yüzlercesi yargı kıskacında. 10 bini aşkın işsiz gazeteci var, iş bulabilenlerin çoğu ise güvencesiz. Medyanın yüzde 95’i ise iktidar kontrolünde. 24 Temmuz dolayısıyla açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) gazetecilere özgürlük talep etti.

TGC: GAZETECİLER SANSÜR KISKACINDA

TGC açıklamasında 24 Temmuz’un İkinci Meşrutiyetle (1908) birlikte basından sansürün ilk kez kaldırılışını simgelediğine dikkat çekerek “O gün gazeteciler, yayıncılar olağanüstü bir dayanışma göstererek gazetelerine, matbaalarına görevlerini yapmaya gelen sansür memurlarını içeriye almıyorlar. Ertesi gün ilk kez gazeteler sansürsüz yayımlanıyor. Bu nedenle 24 Temmuz, meslek örgütlerince 1971’e kadar basın bayramı olarak kutlanıyor” ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın kartı verilmeyen gazeteci sayısının 1954’ü bulduğuna dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “24 Temmuz’da gazetecilik mesleği tarihin en güç döneminden geçerken, gazeteciler işsizlik, sansür, oto sansür, davalar ve gözaltılarla baskı altında tutulmaya devam ediyor. Gazetecilerin görevlerini özgürce yapmalarına müdahale edilerek halkın haber alma hakkı engelleniyor. “Şeffaflık ve basın özgürlüğü çağdaş demokrasilerin olmazsa olmazıdır. Çok sesli çağdaş bir toplum olabilmenin yolu, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasından geçiyor. Gazetecilerin düşünceleri ve haberleri nedeniyle hedef gösterilmediği, işten atılmadığı, gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı bir Türkiye’de 24 Temmuz’u bayram olarak yaşamayı diliyoruz.”

TGS: KUTLAMIYORUZ!

TGS’den yapılan açıklamada, sansürün kaldırılışının 111. yıl dönümünde sansüre daha fazla maruz kalınan bir dönemden geçildiğine dikkat çekilerek şu verilere yer verildi:

134 gazeteci cezaevinde

Türkiye, dünya basın özgürlüğü sıralamasında 157. sırada

10 bini aşkın işsiz gazeteci var

Yüzlerce basın kartı iptal edilmiş durumda

Medyanın yüzde 95’i iktidar kontrolünde

İnternet gazetecileri güvencesiz

Yerel gazeteler resmi ilân kıskacında

Medya çalışanlarının çoğu sendikasız, toplusözleşmesiz

“Türkiye böyle bir baskı dönemini yaşıyorken ‘Basın Bayramı’ demek de o günü kutlamak da zül” denilen açıklamada, “Unutulmamalı ki hükümet-patron sansürü kaldırılınca, gazeteciler üzerindeki baskılar son bulunca, cezaevlerindeki meslektaşlarımız özgür kalınca, medya dördüncü kuvvet olarak işlevini yine yerine getirebilince kazanan tüm Türkiye olacaktır. Bayram kutlayabildiğimiz günleri getirene kadar 24 Temmuz bizim için sadece tarihte bir gündür. Gazeteciler haklarına, toplum haberine sahip çıktığında 24 Temmuz bayram olacaktır” ifadeleri yer aldı.

TUTUKLU GAZETECİ AYKOL’DAN MESAJ: DAHA VERİLECEK ÇOK HABERİMİZ VAR

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi eski Eş Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Aykol, tutuklu bulunduğu Sincan 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nden meslektaşlarına mesaj gönderdi.

Hüseyin Aykol, görüştüğü Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Tayip Temel aracılığıyla mesaj gönderdi. HDP’li Temel’im Twitter hesabından, “Gazeteciliğin yüz akı Hüseyin Aykol Hoca’dan tüm gazetecilere cesaret verici selamlar gelmiştir…” notuyla paylaştığı mesajda şu ifadeler yer adlı: “Gazetecilere mesajım: İçerideki gazetecilerden biri olarak ‘Dışarı’daki meslektaşlarıma iyi ve güzel haberler diliyorum. Daha verilecek çok haberimiz var. Hepinize ayrı ayrı selamlar... H. Aykol , 22 Temmuz 2019 Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi.”

Aykol, “Örgüt propagandası yapmak” gerekçesiyle kesinleşmiş 3 yıl 9 aylık hapis cezası nedeniyle 12 Temmuz’da tutuklanmıştı.

İLGEZDİ: BAKANLIK VERİ GİZLİYOR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi de 24 Temmuz Basın Bayramının 111’inci yıl dönümü dolayısıyla bir rapor açıkladı. İlgezdi, yaşanan baskı, sansür, işten çıkarma, kapatma, hapsetme zorluklarına karşı gazeteciliğin gün geçtikçe daha zor şartlar altında yapıldığına dikkat çekerek, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk bir yılında en az bin 732 gazetecinin işsiz kaldığı ortaya çıktı. Medya kuruluşlarının el değiştirerek iktidara yakın insanlara geçmesi, kapanmalara ve daralmalara neden olmakta, gazetecilik yaptıkları için “istenmeyen” ilan edilen kalemler işsiz bırakılmaktadır” dedi.

Raporunda çarpıcı verilere yer veren İlgezdi, “2009-2017 yılları arasında Türkiye’de hakkında dava açılan gazeteci sayısı yüzde 17 oranında arttı. Aynı yıllar itibariyle mahkûm olan gazeteci sayısında ise yüzde 160 artış yaşandı” dedi.

İlgezdi, kamu görevini yerine getiren, halkı bilgilendiren gazetecileri sindirmek konusunda özel bir çabası olan iktidarın, 2018 yılında Basın Kanuna ilişkin verileri açıklamayarak, yaşanan adaletsizliği gözlerden kaçırma telaşına girdiğini açıklayarak, “2009 yılından beri basın kanununa ilişkin verileri açıklayan Adalet Bakanlığı, 2018 yılında bu verileri açıklamaktan vazgeçerek, basın emekçilerinin yaşadıkları mağduriyetin görünmesine engel oldu” dedi. (MEDYA SERVİSİ)