Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Temmuz 2019 Salı

S-400 alımı F-35 tartışmaları, ABD ile süren gerilim, hükümetin olmayan göç politikası ve dış politika kozu olarak Suriyelileri kullanması sebebiyle büyüyen mülteci sorunu, eğitim haberleri, yeni parti tartışmaları ve daha da fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

23 Temmuz Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)