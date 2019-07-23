    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Temmuz 2019 Salı

    S-400 ve F-35 gündemi, ABD ile süren gerilim, hükümetin uygulamaları ve dış politika kozu olarak Suriyelileri kullanması sebebiyle büyüyen mülteci sorunu, eğitim haberleri ve daha da fazlası...

    23 Temmuz 2019 08:59
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    S-400 alımı F-35 tartışmaları, ABD ile süren gerilim, hükümetin olmayan göç politikası ve dış politika kozu olarak Suriyelileri kullanması sebebiyle büyüyen mülteci sorunu, eğitim haberleri, yeni parti tartışmaları ve daha da fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    23 Temmuz Salı günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)

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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi
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    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Mülteci sorunu değil "Türkiye’nin mülteci politikası sorunu" var

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    “İran olayı” ya da Ortadoğu’ya artan Amerikan ilgisi

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    İnsanlık onuru işkenceyi yenecek 2

     Alper KAYA
    Alper KAYA

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    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Temmuz 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 23 Temmuz 2019 Salı

    S-400 ve F-35 gündemi, ABD ile süren gerilim, hükümetin uygulamaları ve dış politika kozu olarak Suriyelileri kullanması sebebiyle büyüyen mülteci sorunu, eğitim haberleri ve daha da fazlası...

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    Teker üstünde geçen mevsimlik hayatlar

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    "İş, aş olduğu zaman herkes rahat yaşar"

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    Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

    Milli Savunma Bakanlığı: 'Güvenli bölge' tesisi ile ilgili müşterek çalışmalara devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.

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    Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi
    Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi

    İki buçuk aydır cezaevinde bulunan Barış Akademisyenlerinden Prof. Dr. Füsun Üstel tahliye edildi.

    Diyarbakır’da doktor eksikliği hastaları kapıdan çeviriyor
    Diyarbakır’da doktor eksikliği hastaları kapıdan çeviriyor

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    İran'ın ellerinde "ABD adına casusluk yaptığı" iddia edilen 17 tutuklu bulunduğunu, bunlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığını açıklamasının ardından Trump'tan "yalan" açıklaması geldi.

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    YKS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler tercih telaşına düştü. ODTÜ’de kurulan tercih fuarında öğrencilerle tercihlerini ve gerekçelerini konuştuk.

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    Cengiz Holding, Kaz Dağı’nda faaliyet yürüten altın madenini satın aldı
    Cengiz Holding, Kaz Dağı’nda faaliyet yürüten altın madenini satın aldı

    Kaz Dağı’nda faaliyet gösteren Halilağa Altın Madeni, 55 milyon dolara Cengiz Holding’e satıldı.

    Yeni rejimin TBMM karnesi: İktidarın torba yasaları geçti, muhalefet susturuldu
    Yeni rejimin TBMM karnesi: İktidarın torba yasaları geçti, muhalefet susturuldu

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir yıllık Meclis pratiğinde, AKP-MHP ittifakının getirdiği torba yasalar geçti, muhalefetin araştırma ve soru önergeleri reddedildi.

    ‘Tedavi olma hakkımız fiili olarak ortadan kaldırılıyor’
    ‘Tedavi olma hakkımız fiili olarak ortadan kaldırılıyor’

    Buca Kırıklar F Tipi 2 No’lu Cezaevinde tutuklu bulunan Veysel Aksu yaşanan hak ihlallerini Evrensel’e anlattı.

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    Akademisyen Ceren Damar'ı öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

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    Sağlık emekçilerinin öncelikli TİS talebi güvenceli çalışma
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    SES, işyerlerinde kurulan toplusözleşme masalarından çıkan talepleri açıkladı.

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AB ile geri kabul anlaşmasını askıya aldık
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    Bayram öncesi İspanya'dan ithal edilen 2 bin 939 besilik canlı hayvanın veteriner sağlık sertifikalarının sahte olduğu ortaya çıktı.

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