Munzur Festivali’ne bu yıl izin çıktı

İki yıldır izin verilmeyen Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne bu yıl izin çıktı. Tunceli Valiliği tarafından verilen izin ile “Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık, yaşa ve yaşat” şiarıyla 4 günlük festival kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek.

Dersim Festivali Tertip Komitesi, 25 ile 28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 19’uncu Munzur Kültür ve Doğa Festivali programını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. İki yıldır izin verilmeyen festivale bu yıl Tunceli Valiliği’nden izin çıktı.

FESTİVALE ÇAĞRI

Tertip komitesi, daha önce “Dersim’e, inancına, diline, kültürüne sahip çık, yaşa ve yaşat” şiarıyla 4 günlük süreye yayılan festival günleri programının; müzikten ekolojiye, felsefeden güzel sanatlara, tiyatrodan sinemaya, kadın atölyesinden çocuk atölyesine kadar birçok etkinliğin yapılacağını kaydetmişti.

Hazırlıkları tamamlayan Tertip Komitesi, festivalin bir halkın tarihine, kültürüne, inancına, diline ve doğasına sahip çıkma çabası olduğunu belirterek, herkesi festivale katılmaya çağırdı. 17’inci ve 18’inci Munzur Kültür ve Doğa Festivali’ne OHAL ve güvenlik gerekçesiyle izin verilmeyerek engellenmişti. (HABER MERKEZİ)