22 Temmuz 2019 17:35
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı.
Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA
Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı.
MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.
Sınav sonuçlarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor. (HABER MERKEZİ)
YAZARLAR