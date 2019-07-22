ODTÜ’de üniversite tercih fuarı: Gençler gelecek kaygısıyla tercih yapıyor

Ekin BAL

Ankara

2019 Yükseköğretim Kurumları (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversitelerin tercih fuarı dönemi başlamış oldu. 19-21 Temmuz arasında düzenlenen ODTÜ Tercih Fuarı bu kapsamda, bölümlerin kurduğu stantlarla tercih yapacak öğrencilere hizmet veriyor. Her gün yüzlerce öğrencinin üniversite ve bölümler hakkında bilgi edinmek için geldiği fuarda, öğrencilerin üniversiteden beklentilerini ve geleceğe dair düşüncelerini konuştuk. Öğrenciler, bölümlerin iş imkanlarını ve nasıl bir gelecek vadettiğini merak ederken akademik kariyer ve kamu sektöründeki olanaklar daha az ilgi çekiyor.

İNŞAATTA KRİZ ETKİSİ

Mühendislik bölümlerini tercih etmeyi planlayan öğrencileri iki gruba ayırmak mümkün. İlk gruptaki öğrenciler bölümlere daha ilgili ve tercihleri de bu yönde. İkinci gruptaki öğrenciler ise daha çok iş kaygısıyla ve yalnızca sıralamayı esas alarak, mühendislik bölümlerini tercih etmeyi düşünüyor. Geçmişte iş imkanları dolayısıyla çokça tercih edilen, inşaat mühendisliği bölümü standına ekonomik krizin inşaat alanına etkileri nedeniyle uğrayan öğrenci sayısı çok az.

TEK ANA DAL YETERSİZ

Fen-Edebiyat Fakültesi kapsamındaki sosyal bilimler binası içinde yer alan sosyoloji, felsefe, tarih gibi bölümlerde daha çok yan dal, çift ana dal ve yatay geçiş gibi olanaklar sorulurken psikoloji bölümünde bu sorulara rastlamak zor. Mimarlık, işletme, iktisat gibi iş olanağının daha “garanti” görüldüğü bölümler daha çok ilgi görürken endüstri ürünleri tasarımı, şehir ve bölge planlama, siyaset bilimi ve kamu yönetimi gibi bölümler açısından tam tersi bir durum var. Bunlara ek olarak, buraları daha çok tercih eden ve bilgi almaya gelen kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha baskın bir ‘iş garantisi’ kaygısı taşıdığı gözleniyor.

HAYALİ ALMANYA'DA OLMAK

Neredeyse tüm stantlarda sorulan bir başka soru ise bölümlerin yurt dışı imkanları. Önceden genellikle yüksek lisans ve doktorada yurt dışı olanakları değerlendirilirken artık lisans programlarındaki yurt dışı olanakları irdeleniyor. Fuara gelen öğrenciler yurt dışındaki iş imkanlarından çok orada olabilmeyi önemsiyor. Alman lisesinden mezun olan bir öğrencinin “İleride kendini nerede görüyorsun?” sorusuna “Kendimi sadece Almanya’nın sokaklarında yürürken hayal ediyorum, ne olarak yürüdüğüm önemli değil” cevabı da bunun göstergesi.

ÖZELE RAĞBET ARTIYOR

Fuara gelen öğrencilerin tartıştığı bir diğer konu ise iş imkanı ve yurt dışı olanakları açısından daha iyi olduğu düşünülen özel üniversiteler. Öğrenciler; genellikle bir çevre edinme, şirketlerle bağlantı kurabilme, yurt dışına daha rahat gidebilme olanakları açısından özel üniversiteleri tercih etmeyi düşündüklerini söylüyor. Fuarın azımsanamayacak bir kısmını oluşturan henüz sınava girmemiş lise öğrencileri ise fuara gelme sebeplerini “Kendilerini motive etmek, ilerleyen senelerde daha çok çalışmak ve gelecek kaygılarını azaltmak” olarak anlatıyor.

TERCİHLERDE GÜVENLİ, GARANTİLİ İŞ ARAYIŞI

Fuarda, Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ’ye gelirken bile öğrencilerin içlerinin rahat olmadığı görülüyor. Ekonomik kriz ve diğer etkenler gençleri akademi ve kamuda geleceklerinin olmadığını düşünmeye iterken özelde görece “güvenli, güvenceli, garanti” işler aramaya itiyor. ODTÜ’den mimar, mühendis, öğretmen olarak mezun olacak gençler, bir geleceklerinin olmadığını düşünerek yurt dışında herhangi bir işe razı gelebileceklerini ifade ediyor.

2019 YKS sonuçları açıklandı, AYT'de 1 soru iptal edildi