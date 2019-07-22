Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Temmuz 2019 Pazartesi
Hükümetin olmayan mülteci politikası ve çığ gibi büyüyen sorunlar, ABD ile gerilim, dünyadaki gelişmeler, Pamukova tren kazasının yıl dönümü, kamu emekçilerinin TİS süreci ve daha fazlası…
22 Temmuz 2019 08:59
Hükümetin olmayan mülteci politikası ve günlük uygulamaları sebebiyle çığ gibi büyüyen sorunlar, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi, dünyadaki gelişmeler, Pamukova tren kazasının yıl dönümü, geçim derdi, kamu emekçilerinin TİS süreci ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.
Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.
Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.
22 Temmuz Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)