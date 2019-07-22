Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 22 Temmuz 2019 Pazartesi

Hükümetin olmayan mülteci politikası ve günlük uygulamaları sebebiyle çığ gibi büyüyen sorunlar, ABD ile yaşanan S-400 ve F-35 gerilimi, dünyadaki gelişmeler, Pamukova tren kazasının yıl dönümü, geçim derdi, kamu emekçilerinin TİS süreci ve daha fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

22 Temmuz Pazartesi günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)