D-100 Karayolu'nda otomobil durağa daldı, 1'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı

D-100 Karayolu Beşyol mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri otobüs durağına daldı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralanırken, yolcuların arasına dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Kaza, D-100 Karayolu Avcılar istikameti, Beşyol Metrobüs Durağı mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ACA 017 plakalı otomobil ile 34 PA 8868 plakalı otomobil yan yolda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışma sonucu 34 PA 8868 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyere çarparken, diğer otomobil ise duramayarak yan yoldaki otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen yolculardan bazıları otomobili fark edip kaçarken, bazıları ise otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kazada 1'i ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığı öğrenildi. Durağa dalan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişinin otomobilden kendi imkanları ile çıkarak olay yerinden kaçtıkları öne sürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)