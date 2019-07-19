Çanakkale'de ağaç katliamına ve siyanürle maden aramaya tepki büyüyor!

Baykal SAĞLAM

Çanakkale

Çanakkale'nin tek içme ve kullanma suyu kaynağı olan Atikhisar Havzası'nda Kanadalı şirket Alamos Gold'un yerli taşeronu olan Doğu Biga Madencilik tarafından yapılan ağaç katliamlarının ardı arkası kesilmiyor. Yaklaşık 1 yıldır devam eden ağaç katliamları Çanakkale halkı tarafından protesto ediliyor. Halk, çıkarılacak altını işleme sırasında kullanılacak siyanürün Çanakkale'yi, Çanakkalelileri ve gelecek nesilleri tehdit altında bırakacağına dikkat çekiyor.

Çanakkale Belediyesi öncülüğünde CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, STK'lar ve vatandaşlarla Atikhisar bölgesine gidildi, ağaç katliamları yerinde incelendi. İncelemenin ardından İskele Meydanı'nda açıklama düzenlendi. Açıklamaya Çanakkale Milletvekili Av. Muharrem Erkek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP YDK Üyesi Serdar Soydan, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP'li İlçe Belediye Başkanları, Çanakkale STK temsilcileri, çevre il ve ilçe STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"ÖLÜLER ALTIN TAKMAZ"

'Ölüler Altın Takmaz', 'Altıncı Şirket Çanakkale'den Defol', 'Altın Madenciliği Doğa Yıkımıdır' döviz ve pankartların yer aldığı eylemde konuşan Edremit Belediye Başkanı ve aynı zamanda Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Başkanı Hasan Arslan, “Ormanlık alanlar bulundukları ülkelerin çok önemli zenginlikleri olup, tüm canlılar için vazgeçilmez nitelikler taşır. Bunun en önemli örneği Kazdağlarıdır. Ülkemizin en güzel coğrafyası olan Biga Yarımadasının güneyinde yer alan Kazdağları, barındırdığı tarihsel, kültürel, ekolojik ve ekonomik değerleri nedeniyle, yeryüzünün en özgün yaşam kaynaklarının başında gelmektedir. Kazdağları bu bölgede yaşayan yaklaşık bir buçuk milyon insanın, bitkilerin, yaban hayatın, meraların, tarım alanlarının, en önemlisi de su kaynaklarının yaşam sigortasıdır" dedi.

"ÇEVREYİ KORUMAK DEVLETİN GÖREVİ"

Biga Yarımadası ve Kaz Dağları son yıllarda yoğun maden arama faaliyetlerine açıldığına dikkat çeken Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise “Bu yapılanlara faaliyet demek doğru değildir, bu yapılanlar düpedüz tacizdir, tecavüzdür. Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise, “Ağaçlarımızın sesine kulak vereceğiz, susmayacağız. Bedeli ne olursa olsun, Kirazlı’daki o tepeyi teslim etmeyeceğiz” dedi.