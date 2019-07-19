3 çocuk babası, işsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ikamet eden 43 yaşındaki 3 çocuk babası İlyas Yazgan, bunalıma girerek yaşamına son verdi. Yazgan’ın bir süredir işsiz olduğu öğrenildi. Kocaeli Barış Gazetesi’nde yer alan habere göre İlyas Yazgan, yakınlarıyla oturup çay içip sohbet etti ve ardından eve geçti. Yakınları eve geldiğinde Yazgan’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yazgan’ın cenazesi yapılan ön otopsi sonrası ailesine teslim edildi. Aslen Erzurumlu olan Yazgan’ın ölümü, ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. (EKONOMİ SERVİSİ)