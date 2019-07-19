Eğitim Sen’den YKS açıklaması: Sınav merkezli eğitim terk edilmeli

2.5 milyondan fazla adayın katıldığı 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarında doğru yanıt ortalamalarının çok düşük olması üzerine Eğitim Sen açıklama yaptı. Eğitim Sen, sonucun Türkiye'de uygulanan yanlış eğitim politikalarına işaret ettiğini belirterek, “Puanların geçen yıla göre yüksek ancak sıralamaların düşük olması yüz binlerce üniversite adayı için adeta hayal kırıklığı yaratmıştır. Sınav merkezli eğitim terk edilmelidir” dedi.

EĞİTİM GELDİĞİ NOKTADA BİRER İKİŞER DOĞRU CEVAP!

2019 YKS sonuçlarının en dikkat çekici yönünün doğru yanıtların ortalamalarının çok düşük olması olduğunu söyleyen Eğitim Sen, “Bu durum, eğitim sistemimizin içler acısı durumunu bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Ortalamalar itibariyle yanıtlara bakıldığında; birinci basamak sınavı TYT temel matematikte 40 soruda 5.6, fende 20’de 2.2, sosyalde 20’de 6.6, Türkçe’de 40’da 14,6; ikinci basamak sınavı AYT’de ise matematik 40’ta 4.7, fizik 14’te 1, kimya 13’te 0.9, biyoloji 13’te 1.2, Türk dili ve edebiyatında 24’te 4.9, tarih 1’de 10’da 2.0, coğrafya 1’de 6’da 2.1, felsefede 12’de 2.4, tarih 2’de 11 soruda 1.9, coğrafya 2’de 11 soruda ortalama 2.3 doğru yanıt verilmiştir. Bu tablo Türkiye’de eğitim sisteminin uygulanan yanlış politikalar nedeniyle getirildiği noktayı görmek açısından önemlidir” açıklamasında bulundu.

“PUANLAR YÜKSEL SIRALAMA DÜŞÜK”

İlk başta sınav sisteminin insani olmadığını ve adayların gün içinde sabah ve öğleden sonra yapılan oturumlarla başarı göstermesinin psikolojik baskılarına değinen Eğitim Sen, tercih yapılmasında da zorlanıldığını ifade ederek “Bu yıl puanların geçen yıla göre yüksek ancak sıralamaların düşük olması yüz binlerce üniversite adayı için adeta hayal kırıklığı yaratmıştır. Yeni sınavda bu soruna çözüm, sınav puanının iki yıl geçerli kılınmasıyla aranmıştır. Ancak tercih yapılmama nedenlerinin en önemli yanı Türkiye’deki üniversitelerin sunduğu olanaklar açısından ortaya çıkan eşitsizliktir. Bu nedenle, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da çok sayıda üniversite ve bölüm tercih edilmeyecek, yine çok sayıda bölümün kontenjanları boş kalacaktır” açıklamalarına yer verdi.

“İKTİDARIN GENÇLERE EN SOMUT VAADİ İŞSİZLİK”

Eğitim sürecinin bütün aşamalarında nitelik başta olmak üzere birçok sorunun yaşandığı belirtilen açıklamada, “Yükseköğretim sisteminde yaşanan zorluklara ve eşitsizliklere rağmen üniversiteden mezun olan gençlerimize iktidarın en somut vaadi ise işsizlik olarak karşımıza çıkmaktadır. TÜİK verilerine göre üniversite mezunu her dört gençten birisinin işsiz olması bu tespitimizi doğrulamaktadır” denilerek sınavlara endeksli eğitim sisteminde köklü değişikler yapılması gerektiği ifade edildi.

İktidar tarafından rekabete, yarışmaya, piyasacı eğitime dayalı anlayışın terk edilip gençleri geliştiren, bilgi ve beceri kazandıran nitelikli bir eğitim anlayışının benimsenmesi çağrısı yapan Eğitim Sen, “Sınav merkezli eğitim’ terk edilmelidir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)