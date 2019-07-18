Mavioğlu ve Demirel'e Bakur belgeseli cezası: 4'er yıl 6'şar ay

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve Yönetmen Çayan Demirel’in “Bir Gerilla Belgeseli: Bakur (Kuzey)” belgeseli nedeniyle “örgüt propogandası yapmak” suçlamasıyla yargılandıkları davanın yedinci duruşması, Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Mavioğlu ve Demirel'e gıyaplarında 4’er yıl 6’şar ay ceza verildi. Mahkeme ayrıca yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Duruşmaya katılamayan Mavioğlu karara "henüz son savunmamızı dahi vermemiştik" diyerek tepki gösterdi.

"SAKIN İBRET ALMAYIN"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mavioğlu, "Film çekene, yazı yazana, hakikatin peşine düşene, sözünü esirgemeyene verilen bu ağır cezalar başkaları ibret alsın diye. Sakın ibret almayın, sakın cümlenizi eksiltmeyin, sakın enseyi karartmayın. Nelerin üstesinden geldik, bu zorbalık da aşılır elbet!" dedi. (HABER MERKEZİ)