    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Temmuz 2019 Perşembe

    Cumhurbaşkanlığı'nın KCK davasını "kumpas" olarak nitelemesi, Hrant Dink davası, Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması, S-400 ve F-35 gerilimi, Erbil'deki saldırı, ekonomik veriler ve daha fazlası…

    18 Temmuz 2019 08:59
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    Cumhurbaşkanlığı'nın Ergenekon ve Balyoz davalarıyla beraber KCK davasını da "kumpas" olarak nitelemesi, Hrant Dink davasında verilen cezalar, Canan Kaftancıoğlu'nun hapis istemiyle yargılanması, S-400 ve F-35 gerilimi, ABD'nin açıklamaları, Erbil'deki saldırı, ekonomik veriler ve daha fazlası Mithat Fabian'ın sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    18 Temmuz Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)

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    Seçim yenilgisi, karşı atak ve mücadele hattı!

     Hediye LEVENT
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    S-400 gelirken...

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Hüseyin Aykol'un özgürlüğü

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Füze

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Pazarlamacılar
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    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Temmuz 2019 Perşembe
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Temmuz 2019 Perşembe

    Cumhurbaşkanlığı'nın KCK davasını "kumpas" olarak nitelemesi, Hrant Dink davası, Canan Kaftancıoğlu'nun duruşması, S-400 ve F-35 gerilimi, Erbil'deki saldırı, ekonomik veriler ve daha fazlası…

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