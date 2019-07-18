Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 18 Temmuz 2019 Perşembe

Cumhurbaşkanlığı'nın Ergenekon ve Balyoz davalarıyla beraber KCK davasını da "kumpas" olarak nitelemesi, Hrant Dink davasında verilen cezalar, Canan Kaftancıoğlu'nun hapis istemiyle yargılanması, S-400 ve F-35 gerilimi, ABD'nin açıklamaları, Erbil'deki saldırı, ekonomik veriler ve daha fazlası Mithat Fabian'ın sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

18 Temmuz Perşembe günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)