17 Temmuz 2019 12:12

Ataması yapılmayan Öğretmen Güler Adam intihar etti

Mardin Midyat'ta yaşayan atanmayan öğretmen 35 yaşındaki Güler Adam intihar etti.

Ataması yapılmayan Öğretmen Güler Adam intihar etti

Fotoğraf: MA

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    Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan 35 yaşındaki Güler Adam isimli öğretmen adayı yaşamına son verdi.

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunu olan Adam, en son girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları sonrası da ataması yapılmadı. Bunun üzerine psikolojik sorunlar yaşamaya başladığı ifade edilen Adam'ın yaşamına son verdiği belirtildi. Cenazesi Midyat'ta defnedilen Adam için ailesi Midyat'ta Hacı İsa Aslan Taziye Evi'nde taziye kurdu. (MARDİN)

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