2 çocuğun ölümü Dersim'i ayağa kaldırdı: Ölüme yakın olmak istemiyoruz

Dersim’in Ovacık ilçesi Bilgeç köyünde 8 yaşındaki Ayaz Güloğlu ile kardeşi 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu’nun patlayıcıya basarak yaşamını yitirmesine dair Ovacıklılar bildiri yayımladı. Açıklamada Ovacıklılar “Ölüme yakın olmak istemiyoruz” diyerek barış çağrısı yaptı. Bunun üzerine aralarında EMEP, SMF temsilcilerinin olduğu kimi yurttaşlar emniyete ifadeye çağrıldı. Öte yandan Tunceli Barosu da yazılı açıklama yaparak patlayıcıların bir an önce temizlenmesini talep etti. Tunceli Valiliği dünkü açıklamasında patlayıcının araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) olduğunu söylemişti. Tunceli Barosu da “Ölümlere sebebiyet veren patlayıcının türü adlî soruşturma neticesinde açıklığa kavuşturulacaktır” dedi.

“BARIŞ İSTİYORUZ”

Ovacıklılar tarafından yayımlanan bildiride şunlar ifade edildi: “15 Temmuz 2019 tarihinde ilçemiz Bilgeç köyü mevkiinde meydana gelen patlama sonucunda, 2 küçük canımızı Kızılbaş deyimi ile ‘İki masumu pakımızı’ kaybetmiş bulunmaktayız. Bu olayın yaşam alanımızda, köylerimizde yaşanıyor olması bizleri düşündürmektedir. Dünden bugüne Dersim halkının kaderi haline gelen savaşın yarattığı ölümler bugün yüreğimizi daha da dağlayarak devam ediyor. Bu ölümleri ortaya çıkaran haksız savaşın sonuçlarını halk olarak en ağır şekilde yaşamaktayız, doğamız ve insanlarımız katledilmekte ve bugün iki minik bedenimizi toprağa vermekteyiz. Kısa bir süre önce bozuk yollardan dolayı kaybettiğimiz Engin canımızın acısı soğumadan, bugün Ayaz ve Nupelda canımızın acısını yaşıyoruz. Ovacık Halkı olarak; coğrafyamız kaderimiz değildir diyoruz. Ölüme bu kadar yakın olmak istemiyoruz. Bizler zulme, savaşa karşı olan Dersimliler olarak barış istiyoruz. İnsanlar ölmesin istiyoruz. Yitirilen iki küçük bedene sahip çıkabilmek adına bugün saat 13.00 14.00 arasında tüm esnafımızın yaşanan bu olaya sessiz kalınmaması adına dükkanlarımızı kapatmaya çağırıyoruz.”

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Söz konusu bildiriden dolayı EMEP (Emek Partisi) İlçe Başkanı İmam Sevgi, SMF (Sosyalist Meclisler Federasyonu) temsilcileri ve yurttaşlar ifade vermek için ilçe emniyetine çağrıldı. İfadeye çağrılan yurttaşlar bırakıldı.

BARO: PATLAYICILAR BİR AN ÖNCE TEMİZLENMELİ

Tunceli Barosu da yazılı açıklama yaparak sınır illeri hariç en fazla mayının Dersim’de olduğuna dikkat çekti ve patlayıcıların bir an önce temizlenmesi için çağrı yaptı.

Baronun yayımladığı açıklamada, “Valiliğinin resmi açıklamasında ölümlere El Yapımı Patlayıcı’nın (EYP) sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Ölümlere sebebiyet veren patlayıcının türü adlî soruşturma neticesinde açıklığa kavuşturulacaktır; bizler de Baro olarak bunun takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz” denildi.

Can ve mal güvenliğinin ağır şekilde ihlale uğratabilecek bir mayın gerçekliği ile karşı karşıya olduklarını belirten baro, şunları söyledi: “Ülkemizin Birleşmiş Milletlere (BM) 2004 yılında sunduğu raporlara göre Tunceli’de 10.557 kara mayını/anti-personel mayını bulunmaktadır. Bir belirlemede bulunalım: Türkiye’de sınır illeri hariç en fazla mayının bulunduğu il Tunceli’dir. Ülkemizin de taraf olduğu anti-personel mayınlarının imhasına dair Ottowa Sözleşmesi hükümleri yerine getirilerek bu anti-personel mayınları imha edilmeli ve gerek sözleşmeden ve gerekse hukukumuzdan kaynaklı gerekli tedbirler alınmalıdır. İlimizde son dönemlerde Yaylacılık, Hayvancılık, Arıcılık faaliyetlerinin arttığı nazara alındığında can ve mal güvenliğinin tesisi bakımından bölgede Yaşam Hakkı’nın ihlaline sebebiyet verebilecek Mayınlar ve ‘Serbest patlayıcılar’ (Havan Topu, El Bombası ve sair) ivedilikle temizlenmelidir.” (Dersim/EVRENSEL)