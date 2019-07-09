Fatih’te kadın cinayeti

Fatih'te Çinli iki kadının yaşadığı eve gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler, evde bulunan ChenHaiyun'un önce boğazını keserek öldürdü, ardından da evi ateşe verdi.

Seyit Ömer Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında yaşanan olayda Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı iki kadının kaldığı bodrum katındaki daireden dumanlar çıkmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürerek daireye giren itfaiye ekipleri, yanan çekyatın üzerinde bulunan bir kadını fark etti. Ekipler tarafından dışarı çıkarılan 42 yaşındaki ChenHaiyun ambulansa alındı. Haiyun'un yangından önce boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Haiyun'un cansız bedeni morga kaldırılırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. (İstanbul/DHA)