BES TİS taleplerini açıkladı: Kayıpların karşılandığı gerçek bir TİS istiyoruz

Büro Emekçileri Sendikası (BES) kamu emekçilerinin toplu sözleşme görüşmeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. BES’in toplu sözleşme talepleri arasında; sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmesi, ekonomik kayıpların karşılanması, temel ücretlerin artırılması, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, 2019 yılı için Enflasyon+Büyüme Oranı ek zam yapılması, 1000 lira kira yardımı, yılda bir 1500 lira giyim yardımı, 750 lira eş ve çocuk yardımı, yılda iki kez tam maaş tutarında ikramiye gibi talepler yer alıyor.

Büro Emekçileri Sendikası (BES) işyerlerinde büro emekçileriyle bir araya gelerek, 1 Ağustos’ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taleplerini belirledi. Genel Merkez toplantı salonuna gerçekleşen basın toplantısında büro emekçilerinin TİS beklentisini ve taleplerini BES Genel Başkanı Serpil Akpınar açıkladı. Akpınar, kamu emekçilerinin grevli toplu sözleşmeli sendika hakkının yok sayıldığına, toplu sözleşme sınırlarının mali ve sosyal haklara indirgendiğine dikkat çekti.

MEMUR-SEN BEKLENTİNİN ALTINDA ZAMLARI KAZANIM GİBİ SUNDU

Memur Sen’in daha önceki toplu sözleşme dönemlerinde emekçilerin beklentilerini karşılamayan oranlarda zamma imza attığını söyleyen Akpınar, “2018-2019 yılları için yüzde 38,52’nin altına asla imza atmayacağını iddia etmişti. 2018 için %4+3,5 ve 2019 %4+5 oranına çektikleri zamma imza atarak bu zamları kazanım gibi kamu emekçilerine açıklamakta sakınca görmediler” dedi.

Birçok tüketim maddesine son dönemde gelen zamlara dikkat çeken Akpınar, TÜİK’in Haziran ayı enflasyonunu %0,03 olarak açıklamasını ise gerçek enflasyonla ilgili olmadığını söyledi. Akpınar, “Vergiden cezalara kadar her şey açıklanan resmi enflasyonun kat be kat üzerinde artırılmıştır. Kamu emekçilerine temmuz ayında verilecek yüzde 5’lik zamma yüzde 1,01’lik enflasyon farkı eklenerek maaşlar ödenecektir. Birkaç ay içerisinde kamu emekçileri yüzde 20’lik vergi dilimine gireceği için verilen zamlar eline geçmeden kaynağında kesilmeye başlanacaktır” diye konuştu.

MEMUR-SEN’İN TERCİHİ NE OLACAK?

2020-2021 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Mali Plan’da 2020 yılında kamu için yüzde 14, 2021 için ise yüzde 10,2’lik artış görüldüğüne dikkat çeken Akpınar, “Vergilerimizden ülke savunması adı altında S-400’lere, F-35’lere aktarılan milyarlarca dolarlık kaynaklara baktığımızda neden yoksullaştığımızı daha iyi anlıyoruz. Siyasi iktidarın ekonomik krizi de bahane ederek daha fazla yoksulluğu dayatacağı açıktır. Yetkili konfederasyon, kamu emekçilerinin mali kayıplarını giderecek ve kazanımla sonuçlandıracak gerçek bir toplu sözleşme için mücadele çağrımıza mı cevap verecek, yoksa önüne konulan metne imza atmayı mı tercih edecek?” diye sordu.

İHRAÇLAR GÖREVE İADE EDİLMELİ

Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyelerinin maaşlarına yapılan yüzde 40 zammın kamuoyu tarafından eleştirilmesi sonrası YİK üyesi Bülent Arınç’ın “Edepsiz” sözlerine de tepki gösteren Akpınar, maaşının yarısını KHK’lilere bağışlayacağı yönündeki sözlerinin ise KHK düzeninin hukuksuz olduğunun itirafı ve anayasal suç işlediklerinin kanıtı olduğunu söyledi. Akpınar, mahkeme kararı olmadan ihraç edilen bütün kamu emekçilerinin göreve iade edilmesini talep ettiklerini söyledi.

BÜRO EMEKÇİLERİ NE İSTİYOR?

2020-2021 toplu sözleşme dönemi için iş yerinde büro emekçilerinin taleplerine ilişkin çalışma yürüttüklerini ve büro emekçileriyle bir araya geldiklerini söyleyen Akpınar, TİS Talep Formları aracılığıyla yazılı olarak da görüşlerini aldıklarını söyledi. Akpınar, emekçilerinin kayıpların karşılandığı gerçek bir toplu sözleşme istediklerini söyleyerek, taleplerin öne çıkanlarını paylaştı.

Akpınar, “Her türlü ek ödemenin emekli aylığına yansıtılmasını, 2019 yılı için Enflasyon+Büyüme Oranı ek zam yapılmasını, 1000 lira kira yardımı, yılda bir 1500 lira giyim yardımı, 750 lira eş ve çocuk yardımı, yılda iki kez tam maaş tutarında ikramiye, çalışmayan eş için aile yardımının emeklilikte devam etmesini istiyoruz” diye konuştu. Akpınar, sözleşmeli istihdama son verilmesi, TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle ekonomik kayıpların hesaplanarak ödenmesi, açlık sınırı altındaki ücretlerden vergi, sigorta gibi kesintilerin kaldırılması, Yüzde 15 olan 1’nci gelir vergi diliminin yüzde 10’a indirilmesini, zorunlu BES’ten vazgeçilmesinin talepleri arasında olduğunu söyledi. Ek göstergelerin ilkokuldan başlayarak yararlandırılması ve en az 3600 ek göstergenin de talepleri arasında olduğunu kaydeden Akpınar, sözleşmeli büro emekçilerine görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı verilmesini ve kadrolu ve sözleşmeli çalışanların her türlü izin haklarının eşitlenmesini istediklerini söyledi.

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASINDA EN AZ 24 AY ÜCRETLİ DOĞUM İZNİ

Akpınar kadınların güvencesizlik, ayrımcılık gibi uygulamalardan daha fazla etkilendiğine, işyerinde angarya, yoğun iş yükü üzerine ev ve bakım yükü nedeniyle daha fazla emek harcadığına dikkat çekti. Akpınar’ın kadınlara ilişkin paylaştığı taleplerden bazıları şöyle:

Kadınların işyerlerinde maruz kaldığı taciz ve mobbingin açığa çıkmasını kolaylaştırıcı, failleri caydırıcı ve mağdurları koruyucu tedbirler alınmalı

Boşanma aşamasında olan, boşanmış olan, mobbinge, şiddete, tacize, tecavüze uğrayan kadın emekçilerin tayin ve yer değiştirme talepleri herhangi bir belgeye gerek kalmaksızın ve bekletilmeden yerine getirilmeli

Bakım (çocuk, yaşlı, hasta) hizmetlerinin, parasız, anadilinde, 24 saat açık, nitelikli ve denetimli kurumlar tarafından verilmesinin imkanları yaratılmalı, işyerinde kreş açılmalı

Doğum öncesi ve sonrasında en az 24 ay ücretli doğum (analık) izni uygulanmalı

Çocuğun ilköğretim yaşına kadar anneye ve babaya ayrı ayrı ücretli ve devredilemez en az 1’er yıllık ebeveyn izni hakkı verilmeli

Süt izinlerinin kullanımının önündeki her türlü yasal ve fiili engel kaldırılmalı (Ankara/EVRENSEL)