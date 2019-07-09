09 Temmuz 2019 16:31

Polonya hükümeti ile IKEA arasında LGBTİ+ tartışması

Polonya’da bir IKEA çalışının işine “LGBTİ+'ları aşağıladığı” gerekçesiyle son verilmesi hükümet yetkilileri ile şirket arasında tartışmaya neden oldu. Hükümet IKEA’yı “boykot”la tehdit etti.

Polonya hükümeti ile IKEA arasında LGBTİ+ tartışması

Fotoğraf: Pixabay

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    Polonya’da hükümet yetkilileri ve politikacılar, LGBTİ+'ları aşağılayan bir çalışanını işten atan IKEA’yı ifade özgürlüğünü ihlal etmekle suçluyor ve şirketi boykot etmekle tehdit ediyor.

    IKEA, Polonya’da 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karşıtı Gün dolayısıyla LGBTİ+ bireyleri desteklemek için bir etkinlik düzenledi.

    Çalışanlardan biri şirketin internet sitesinde eşcinselleri aşağılayan dini bir alıntı yayımladı. IKEA yöneticileri, söz konusu kişiden yazıyı silmesini istedi. Silmeyi reddedince de işine son verdi.

    İsveç Devlet Televizyonu’nda yer alan habere göre söz konusu kişi, Polonya TVP kanalına yaptığı açıklamada inançlarından dolayı ayrımcılığa uğradığını ve işten atıldığını öne sürdü. “Ben sarsıldım. Mobilya satmak için işe alındım ama ben Katoliğim ve bunlar benim değer yargılarım değil” diyerek IKEA’nın değer yargılarını paylaşmadığını söyledi.

    ADALET BAKANI DEVREDE

    Polonya Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, olanların kapsamlı olarak araştırılması talimatını verdi. Eğer iddialar gerçekse “Bu tam bir skandal” dedi. “LGBTİ+ aktivistlerin değer yargılarını paylaşmayı reddedenlerin hukuki ve ekonomik şiddete uğradıklarını” iddia etti.

    Avrupa Birliği Parlamenteri ve eski Adalet Bakanı Yardımcısı Patryk Jaki de işten atılan IKEA çalışanına hukuki yardım vereceğini açıkladı. Araştırmanın sonuçlarının söz konusu kişinin Katolik olduğu için ayrımcılığa uğradığını göstermesi durumunda IKEA’nın boykot edilmesi çağrısı yapacağını söyledi.

    "LGBTİ+’LARIN HAKLARI POLONYA VE AB İÇİN BÜYÜK BİR TEHLİKE"

    Bu olaydan bir ay önce de Hukuk ve Adalet Partisi Başkanı Jaroslaw Kaczynski, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi LGBTİ+ bireylerin haklarının Polonyalı aileler ve Avrupa Birliği için “ciddi bir tehlike” olduğunu öne sürmüştü.

    İddialarla ilgili yazılı bir açıklama yapan IKEA da olayı doğruladı. Şirket, değer yargılarının ifade özgürlüğü, hoşgörü ve her çalışana saygıya dayandığını ancak “inanç adına yapılan aşağılayıcı tutumları kabul etmeyeceklerini” belirtti. Yapılan yorumlardan çalışanların çoğunluğunun rahatsız olduğuna dikkat çekti.

    IKEA GERİ ADIM ATMIYOR

    Açıklamada “Başka bir grubun (örneğin Katoliklerin) aşağılanması durumumda benzeri önlemleri alırız. Sorun görüşlerin ifade edilmesi değil başkalarını aşağılayacak şekilde açıklanmasıdır” denildi.

    IKEA’nın bağlı olduğu Ingka Grup’un basın sözcüsü Annika Mohlin, “İnsan bu değer yargılarını paylaşmıyorsa IKEA çalışılacak doğru yer değildir” dedi.

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