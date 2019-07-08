Selahattin Demirtaş, hakkındaki iddialara belgelerle yanıt verdi

Edirne Cezaevinde tutulan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından sabah saatlerinde bir dizi paylaşımda bulunuldu. Paylaşımlarda Demirtaş, hakkındaki iddialara tek tek belgelerle yanıt verdi.

Medyanın önemli bir kısmının duruşmalarını takip etmediğini belirten Demirtaş, "Belki biraz zamanınızı alacağım ama anlatacaklarımın tamamı gerçek ve çok önemli. Meydan meydan, kanal kanal dolaşıp beni 'terörist, katil' ilan edenlere zaten inanmadığınızı biliyorum. Yine de bütün 'iddiaları' bir de benden dinleyin lütfen" dedi.

Devamında, hakkındaki beş iddiaya ilişkin açıklamalarda bulunan Demirtaş şunları kaydetti:

"GİZLİ TANIK MERCEK ASLINDA HİÇ OLMADI, FEZLEKEYİ HAZIRLAYAN SAVCI CEMAAT'TEN TUTUKLANDI"

"İDDİA BİR: Mercek adlı gizli tanığın 2009 yılında verdiği sözde ifadeye göre, TBMM’de Kürtçe konuşma yapmak için KCK’den talimat almışım. (Kürtçe konuşmayı da Sn Ahmet Türk yapmıştı bu arada.) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı beni bu iddiayla tutuklattıktan iki yıl sonra, mahkemenin ısrarı üzerine gönderdiği yazıda, aslında böyle bir gizli tanığın hiç olmadığını belirtti. Bu fezlekeyi hazırlayıp TBMM’ye gönderen savcı Uğur Özcan, daha sonra Cemaat’ten tutuklandı."

Selahattin Demirtaş'ın "Mercek" adlı gizli tanığın aslında hiç olmadığına kanıt olarak sunduğu belge.

"ORUÇ, DEMİRBAŞ VE KIŞANAK'IN BERAAT ETTİĞİ SUÇLAMA, TUTUKLAMAYA GEREKÇE YAPILDI"

"İDDİA İKİ: PKK, Elazığ’daki bir aileye mektup yazmış ve bu mektubu Sn Gültan Kışanak ile benim elden teslim etmemizi istemiş. Mektup, güya eski Diyarbakır Sur Belediyesi Başkanı Sn Abdullah Demirbaş’ın bilgisayarından çıkmış ve PM üyemiz Ali Oruç bize teslim etmiş. Sene 2009. Yıllar sonra yapılan teknik incelemede bu mektubun, A. Demirbaş’ın bilgisayarından usule aykırı bir şekilde oluşturulduğu/elde edildiği ortaya çıktı. A. Oruç, A. Demirbaş ve G. Kışanak bu suçlamalardan beraat etti. Ama dosyama konulan bu mektup, tutuklanmama gerekçe yapıldı. Zaten kendilerine mektup yazıldığı iddia edilen aile de böyle bir mektubun olmadığını belirtti. Öte yandan, bu fezlekeyi hazırlayan savcı da Cemaat’ten tutuklanan Uğur Özcan."

Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına gerekçe yapılan mektubun, Demirbaş’ın bilgisayarından usule aykırı şekilde oluşturulduğu/elde edildiğine kanıt olarak sunduğu belge.

Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına gerekçe yapılan mektubun aile tarafından alınmadığına kanıt olarak sunduğu belge.

"KCK YÖNETİCİLERİ" GİBİ GÖSTERİLEN KİŞİLERİN TAMAMI HDP YÖNETİCİLERİ

"İDDİA ÜÇ: 2008’de (ben grup başkanvekiliyken) KCK yöneticileriyle telefon görüşmeleri yapmışım. Milletvekili olmama rağmen telefonlarım yasa dışı bir şekilde dinlenmiş. Konuşma içeriklerinde suç unsuruna rastlanmamış ama konuştuğum kişiler örgüt yöneticisiymiş. Kim oldukları fezlekede -özellikle- belirtilmeyen bu 'örgüt yöneticileri' kimmiş peki? İşte tamamı parti yöneticilerimiz olan bu kişileri, örgüt üyesi gibi gösterip fezleke düzenleyen savcı da aynı: Cemaat’ten tutuklanan Uğur Özcan."

Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmeleri yaptığı ve "KCK yöneticileri" diye kayıtlara geçirilen kişilerin HDP yöneticileri olduğuna kanıt olarak sunduğu belge.

"TBMM'YE DAVET EDİLEN EDİLEN DTK, GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİ ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONUNA SUNDU"

"İDDİA DÖRT: Herkesin yakından bildiği Demokratik Toplum Kongresinin (DTK) konferans ve panellerine katılmışım. Toplantıların içeriğinde suç unsuru yokmuş ama DTK 'terör yapılanmasıymış', ben de DTK yöneticisiymişim. DTK legal, açık, meşru ve hali hazırda bile faaliyetlerini sürdüren bir platformdur. Anayasa yapımı çalışmalarında, görüş bildirmek üzere Meclis Başkanlığı tarafından TBMM’ye bile davet edilmiştir."

Selahattin Demirtaş'ın DTK'nin TBMM'ye davet edildiğine kanıt olarak sunduğu belge.

"Hatta bu davet üzerine DTK, görüş ve önerilerini Anayasa Uzlaşma Komisyonuna yazılı olarak sunmuştur."

Selahattin Demirtaş'ın DTK'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonuna görüş ve öneri sunduğuna kanıt olarak gösterdiği belge.

"DTK TOPLANTILARINA AKP MİLLETVEKİLLERİ İLE BİRLİKTA KATILDIK"

"Suçlamaya konu DTK toplantılarının bazılarına -kaderin cilvesine bakın ki- AKP milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Yasin Aktay ile birlikte katılmıştık. Hepsi de basına açık, legal toplantılardı."

Selahattin Demirtaş'ın, DTK'nin toplantılarına AKP milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Yasin Aktay ile birlikte katıldıklarına kanıt olarak sunduğu belge.

KCK SORUMLUSU DEDİKLERİ "FAİK HOCA", HDP'NİN RESMİ AVRUPA TEMSİLCİSİ FAİK YAĞIZAY

"İDDİA BEŞ: KCK’nin Avrupa sorumlularından Faik Hoca adlı kişi, benim Avrupa’da bir konferansa katılmam yönünde aldığı talimatı Kamuran Yüksek aracılığıyla bana iletmiş.

Oysa Kamuran Yüksek, o dönemde eş genel başkan yardımcımız. 'Faik Hoca' dedikleri sözüm ona KCK sorumlusu ise partimizin resmî Avrupa temsilcisi Faik Yağızay. Matematik öğretmeni olduğundan, kendisine parti içinde 'Faik Hoca' diye hitap edilir.

Faik Hoca’yı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da tanır. Avrupa Konseyinde görüşmüşlükleri de vardır. Bu asılsız suçlamalar da 1 no’lu fezlekede bulunuyor. Bu fezlekenin savcısı yine Uğur Özcan, daha sonra Cemaat’ten tutuklandı."

Selahattin Demirtaş'ın, "KCK sorumlusu" olduğu öne sürülen "Faik Hoca"nın HDP'nin resmî Avrupa Temsilcisi Faik Yağızay olduğuna kanıt olarak sunduğu fotoğraf ve belgeler.

"KCK'Yİ BİLGİLENDİRİP İZİN İSTEMİŞİM, KONUŞTUĞUM KİŞİ EŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCIM KAMURAN YÜKSEK"

"İDDİA ALTI: 2009’da grup başkanvekiliyken, Cumhurbaşkanı ile bir yurt dışı gezisine katılmak için KCK’yi bilgilendirip izin istemişim. Oysa konuştuğum kişi benim Eş Genel Başkan Yardımcım Kamuran Yüksek. Kendisi Parti Genel Merkezi ile Meclis Grubunun ilişkisinden sorumlu. Yani daveti, kendi partimin genel merkezine bildirmiştim. Öte yandan, bu telefon konuşmam da yasa dışı bir şekilde dinlenmiştir. Bu fezlekenin savcısı da Cemaat’ten tutuklandı."

KCK'NİN TÜRKİYE SİYASİ ALAN SORUMLULARI LİSTESİ, DTK İLE DTP'NİN DÜZENLEDİĞİ YEREL YÖNETİMLER KONFERANSI LİSTESİYMİŞ

"İDDİA YEDİ: KCK’nin Türkiye siyasi alan sorumlularındanmışım ve 'ele geçen bir listeye' göre 21. sıradaymışım. Oysa söz konusu liste, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda, DTK ile DTP’nin ortak düzenlediği 'Yerel Yönetimler Konferansı' katılımcı listesidir. Ben o konferansa grup başkanvekili sıfatıyla katıldım ve konuşmacıydım. Katılımcı listesinde 21. sıradaydım."

Selahattin Demirtaş'ın, KCK'nin Türkiye siyasi alan sorumluları listesi olduğu öne sürülen listenin DTP ve DTK'nin düzenlediği "Yerel Yönetimler Konferansı" katılımcı listesi olduğuna kanıt olarak sunduğu fotoğraf ve belge.

KARAYILAN ADINA AÇILAN SAHTE HESABIN TWEETLERİ DOSYAYA KONULDU, HDP'NİN TWEETLERİNİN SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ

"İDDİA SEKİZ: 6-8 Ekim olaylarına dair, HDP Genel Merkezi Twitter hesabından atılan şiddet içermeyen mesajlar konusu. O günden bugüne yapılan tüm incelemelere rağmen, özel olarak bana ait tek bir çağrı bulunamamıştır. Bulunamaz da. Aksine 7 ve 9 Ekim’de şiddeti kınayan, durması için yapılmış iki çağrım dosyada var. Ancak hiçbir delil bulunamayınca, Murat Karayılan adına açılmış sahte bir Twitter hesabından atılan mesajlar dosyaya konulmuştur. Saatler birbirini tutsun diye de HDP’nin twitlerinin saati değiştirilmiştir."

Selahattin Demirtaş'ın, HDP'nin tweetlerinin saatlerinin değiştirildiğine ve Murat Karayılan adına sahte hesaptan atılan tweetlerin dosyaya konulduğuna kanıt olarak gösterdiği belgeler.

"DÜŞÜNCELERİMİ TBMM'DE DİLE GETİRDİM, DEĞİL DAVA SORUŞTURMA BİLE AÇAMAZLAR"

"Bunlar dışındaki suçlamaların tamamı, basına açık konuşmalarıma dayandırılmıştır. Ki bunların tümünü, şu anda bile sosyal medyadan izliyorsunuz. Hepsi de ifade özgürlüğü kapsamındaki konuşmalardır. Kaldı ki, ben bu düşüncelerimi TBMM’de de dile getirdim. O nedenle değil dava veya tutuklama, bunlar hakkında soruşturma bile açılamaz. Çünkü Anayasanın 83/1. maddesi aynen şöyledir:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83. maddesi.

"Hakkımdaki 'örgüt kurucusu ve yöneticiliği' suçlamaları tastamam bunlardır. Bir gece yarısı, kar maskeli polislerle evimi basarak, çocuklarımın gözleri önünde beni göz altına aldırıp tutuklatan ve iddianamemi hazırlayan savcıyı ise benden değil, Şamil Tayyar’dan dinleyin:

"AİHM KARARINA 'BİZİ BAĞLAMAZ, TANIMIYORUZ' DENİLDİ"

"Tüm bu komplo ve kumpasları AYM’ye taşıdık. Ne hazindir ki, AYM bu sahte delilleri incelemeye bile tenezzül etmeden başvuruyu reddetti. AİHM’e başvurduk. AİHM, yargılamamın ve tutukluluğumun siyasi olduğuna karar verdi. Bu karara da, 'bizi bağlamaz, tanımıyoruz' denildi.

Üç yıla yakındır ben ve milletvekili arkadaşlarım benzer kumpaslarla hücrelerde tutuluyoruz. Adaleti bir gün mutlaka bulacağımıza inanıyoruz. Bunu siyasallaşmış yargıya değil, halkımıza güvenerek, inanarak söylüyorum."

"NEDEN SİYASİ REHİNE OLDUĞUMUZUN DAHA İYİ ANLAŞILDIĞINI UMUYORUZ"

"Bu anlattıklarım dışında söylenen her şey yalandır, iftiradır. Bizler barış ve demokrasi için, birlikte yaşam için büyük fedakarlıklar yaptık ve bedeli bu oldu. Ama yılmadık, boyun eğmedik, umutsuzluğa kapılmadık, direnmeye devam ediyoruz. Barış ve demokrasi kazanana kadar.

Hepinize sıcak selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Neden siyasi rehine olduğumuzun daha da iyi anlaşıldığını umuyoruz." (İstanbul/EVRENSEL)

Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi