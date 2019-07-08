08 Temmuz 2019 07:27

İzmir'den Ankara'ya uçmak isteyen AnadoluJet yolcuları mağdur edildi

AnadoluJet'e ait TK7001 sefer sayılı İzmir-Ankara uçuşu teknik arıza nedeniyle iptal edildi. Yedek uçuş olmamasına tepki gösteren yolcular mağdur edildiklerini söyledi.

İzmir'den Ankara'ya uçmak isteyen AnadoluJet yolcuları mağdur edildi

Fotoğraf: Halil İbrahim Karabıyık/DHA

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    Adnan Menderes Havalimanı'nda, bugün saat 05.50'de havalanacak AnadoluJet'e ait TK7001 sefer sayılı İzmir-Ankara uçuşu, uçakta oluşan teknik bir arıza nedeniyle iptal edildi. Ankara uçuşu için havalimanına gelen yolcular, kendilerine geç bilgi verildiğini belirterek yetkililere tepki gösterdi. Firmanın yedek uçuşunun olmaması nedeniyle yolcular mağdur oldu.

    "BAŞKA BİR YÖNTEMLE MÜVEKKİLİMİ SAVUNMA İHTİMALİM YOK"

    Ankara Adliyesi'nde önemli bir davası olduğunu belirten avukat Levent Kahya, "Bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıkla ilgili dosyam var ve onun davası var. Hayati önem arz eden bir durum, yani dilekçe vererek ya da başka bir yöntemle müvekkilimi savunma ihtamalim yok, dosyam özellikli bir dosya, Ankara'da başka bir meslektaşımdan rica etme şansım yok, bir mazaret verip ertelenmesi söz konusu değil. Müvekkilimin ailesi var, eşi kocasının tahliye olması için bekliyor. Bütün şirketlere baktım, şu anda herhangi bir uçuş yok. Biletlerimiz iptal edildi" dedi.

    "ANNEMİN AMELİYATINA YETİŞMEYE ÇALIŞIRKEN BİLETİM İPTAL OLDU"

    İzmir'de ameliyat olan Nuray Acar, Adıyaman'da annesinin ameliyatı olduğunu ve gidemediğini ifade etti. Uçuş iptali nedeniyle mağdur olduklarını vurgulayan Acar, "İzmir'de ameliyat oldum, bugün saat 05.50'ye Ankara aktarmalı Adıyaman uçağına bilet aldım. Annemin ameliyatına yetişmeye çalışırken biletim iptal oldu, herhangi bir açıklama yapılmadı. Ne kadar bekleyebilirim bilmiyorum. Adıyaman'a uçuşumu da kaçıracağım" diye konuştu.

    AnadoluJet, Türk Hava Yolları'na bağlı bir şirket. (İzmir/DHA)

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