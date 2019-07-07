HDP'den yarın Diyarbakır’da yapılacak savaşa karşı yürüyüşe çağrı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi öncülüğünde, “Savaşa Hayır, Demokratik Siyasetle Çözüme Evet” sloganıyla Diyarbakır Kayapınar ilçe binası önünde saat 18.00’de yürüyüş düzenlenecek. Demokratik taleplerin yükseltilmesi amacıyla yapılacak yürüyüşe, HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan katılım çağrısı yaptı.

‘DEMOKRATİKLEŞMEYİ HAYKIRACAĞIZ’

AKP- MHP hükümetinin savaş siyasetinin, Ortadoğu ve diğer bölgelerde de yürütmek istediği siyasetin savaş ve ırkçılık esasları üzerine kurulu olduğunu belirterek, “Biz savaş siyasetinin Kürtler ve Türkler üzerinden yürütülmesine artık müsaade etmeyeceğiz. Bundan dolayı, HDP gençlik öncülüğünde ne kadar demokratik kurum ve kuruluş varsa hepsine çağrıda bulunarak, demokratik siyaseti, barış politikalarını, öne çıkarmak için mücadele etmeye davet ediyoruz. Akşam saat 18.00’de Kayapınar HDP ilçe binamızın önünde bir araya gelip istek ve taleplerimizi basın ve kamuoyuyla paylaşacağız. Barışın sesini yükseltip hem Kürt sorununun çözümü hem de Türkiye’nin demokratikleşmesini haykıracağız” diye konuştu.

"TOPLUM BARIŞA SAHİP ÇIKMALI"

Yürütülen savaş politikalarına karşı tüm toplumdan barışa sahip çıkmasını isteyen Ceylan, “Yürüyüşün başlatılacağı HDP Kayapınar ilçe binası önünde bir araya gelmeye çağırdı. (HABER MERKEZİ)