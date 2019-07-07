Suruç Belediyesi, IŞİD'in katlettiği 33 genç için anıt dikmek istiyor

Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Amara Kültür Merkezi, 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD tarafından gerçekleştirilen bir katliama sahne oldu. Sosyalist Gençler Derneği Federasyonu (SGDF) öncülüğünde Kobanê’deki çocuklara yardım götürmek isteyen gençlere yönelik gerçekleştirilen canlı bomba saldırısında 33 kişi yaşamını yitirmiş, 100’ü aşkın kişi de yaralanmıştı.



31 Mart seçimlerinde daha önce kayyum atanan Suruç Belediyesi’ni kazanan HDP’li eş başkanlar, katledilen gençlerin anısını yaşatmak için katliamın yaşandığı Amara Kültür Merkezi’nin bahçesine bir anıt dikme hazırlığında. Ancak kültür merkezinin mülkiyet sorunu bulunması nedeniyle dikilmesi planlanan anıt için adım atılamıyor.



Kentin 2012 yılında ‘büyükşehir’ statüsüne kavuşması ile Suruç Belediyesi’nin inşa ettiği merkezin tapusu, Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne (ŞUSKİ) devredildi. Bu nedenle anıtın dikilmesi için merkezinin tapusunun yeniden Suruç Belediyesi’ne tahsisi gerekli.



Suruç Belediyesi Eş Başkanı Hatice Çevik, inşasını belediyenin yapıp, yüzlerce çocuğun sanat ve kültür eğitimi aldığı merkezin yeniden açılmasını istediklerini ifade etti. Bu amaçla Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüklerini söyleyen Eş Başkan Çevik, merkezin tekrardan eski haline dönüştürüleceğine dair söz aldıklarını belirtti.

“CANIMIZI ACITIYOR”

Yine IŞİD tarafından gerçekleştirilen Ankara Garı katliamında kızı ve görümcesini yitirip, kendisi de yaralı kurtulan Eş Başkan Çevik, Amara Kültür Merkezi’nin sadece Suruç için değil, Türkiye’nin tümü için önem arz ettiğini vurguladı. Çevik, “Türkiye’nin 81 ilinden sadece Kobanêli çocuklara oyuncak ve insani yardım götürebilmek için dayanışma ruhuyla gelen gençlerdi. Amara Kültür Merkezi bahçesinde vahşice katledildiler. Katledilen gençler adına, oraya bir anıt yapmak en büyük hayalimizdir. Yapmamız gereken en önemli icraatlardandır. Manevi olarak böyle değeri yüksek bir yerin ŞUSKİ’ye devredilmesi ve sıradan bir yermiş gibi davranılması bizim canımızı acıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı ile yaptığımız görüşmede kültür merkezine dönüştürüleceğine dair söz aldık” dedi.

“33 CANIN ANILARINI YAŞATMAK”

Amara Kültür Merkezi’nin kadınların, gençlerin, çocukların çeşitli faaliyetler gösterebileceği bir yer olması dolayısıyla Suruç halkı için önemli olduğunu ekleyen Çevik, “Başkandan şimdilik merkezin kültür ve sanat etkinlikleri konularında kullanılmasını talep ettik. Eski kimliğine kavuşursa, anıt talebimiz olacak. Aksi durumda kaybettiğimiz 33 canımız için bir park yapmayı düşünüyoruz. Parka katledilenlerin ismini vermeyi düşünüyoruz. Anılarını yaşatmak ve unutulmamalarını sağlamak istiyoruz. Suruç aileleri de yazılı bir şekilde bize talepte bulundular. Bu talebin karşılanması için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız” dedi. (Urfa/MA)