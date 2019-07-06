Düzce'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

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CHP’li Mehmet Tüm’e “Deniz Gezmiş’i övmek”ten ceza istemi

Eski CHP Milletvekili Mehmet Tüm hakkında Deniz Gezmiş’i övdüğü konuşma gerekçe gösterilerek dava açıldı. Tüm, "Bu dava benim onurumdur" dedi.