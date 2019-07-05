Ataşehir Belediyesi işçileri grev kararını astı
DİSK Genel-İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasındaki TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı alarak grev ilanını belediyeye astı.
05 Temmuz 2019 15:11
DİSK Genel İş Sendikası ile Ataşehir Belediyesi arasında süren ve 2 bin işçiyi ilgilendiren Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine işçiler grev kararı aldı. Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube çağrısıyla Ataşehir Belediyesi önünde bir araya gelen işçiler, grev ilanını belediyeye astı.
Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube ile Ataşehir Belediyesi arasında 5 aydır süren TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Grev kararı alan işçiler grev ilanını belediyeye astı. Anlaşma sağlanamadığı taktirde Ataşehir Belediyesi işçileri 12 Temmuz’da greve çıkacak. (İstanbul/EVRENSEL)