04 Temmuz 2019 18:59
Ankara’da işçileri taşıyan servis aracı devrildi, 14 kişi yaralandı
Ankara'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Fotoğraf: Fatih Poyraz/DHA
Ankara'da işçileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Özel bir işyerine olan 06 BJF 979 plakalı servis minibüsü, Ayaş yolu üzerinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüsteki 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Ankara/DHA)
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