04 Temmuz 2019 13:45
Samsun'da işçi servisi ile kamyonet çarpıştı: 7 yaralı
Samsun’da tekstil işçilerini taşıyan minibüs ile kamyonet çarpıştı. Kazada 7 işçi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 işçi yaralandı.
İlçedeki bir tekstil firmasında çalışan işçileri taşıyan Adem E. idaresindeki 55 TK 405 plakalı minibüs, Çarşamba-Ayvacık kara yolu İlkadım sapağı mevkisinde, İbrahim U. yönetimindeki 55 HF 301 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs park halindeki başka bir araca ve duvara çarparak durabildi.
Kazada sürücülerden Adem E. ile minibüsteki Elmas D, Meryem Ç, Tuğba K, Havva K, Hacer U. ve Semiha Ç. yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. (Samsun/AA)
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