"Şehir hastanesi açmak için kapatılan hastanelerin yerleşkelerine ne olacak?"

Hastanemi Kapatma Platformu, Bilkent Şehir Hastanesine taşınması için kapatılan hastanelerin yerleşkelerinde rant tartışması konusunda uyarıda bulundu. Sendika ve meslek örgütleri bu yerleşkelerin şirketlere değil, Ankara ve Hacettepe Üniversitesi’ne verilmesini istedi.

Ankara Hastanemi Kapatma Platformu şehir hastaneleri için kapatılan hastanelerin yerleşkelerinin durumu ve şehir hastanelerinde yaşanan sorunlara ilişkin basın toplantısı düzenledi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi toplantı salonunda gerçekleşen basın toplantısına platform temsilcileri katıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kapatılan hastanelerin tarihi önemine dikkat çekerek, Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Hastanesi, Numune Hastanesi ve Zekai Tahir Kadın Sağlığı Hastanesi’nin tescil edilmesi için Koruma Kurulu’na başvurulduğunu ama Kurulun bu hastaneleri korumaya değer görmediğini söyledi. Kararın bilimsel olmadığını ve iptal kararını yargıya taşıyacaklarını belirten Candan, bu hastanelerin tescilinin olmaması halinde yok olacaklarına ifade etti. Candan, kamusal alanların şirketlere verildiğine dikkat çekerek, TCDD gar yerleşkesinin Özel Medipol Hastanesi’ne verildiğini söyledi. Candan, “Hastaneleri şehir merkezlerinden tasfiye ediyorlar, özel hastanelere müşteri çekmeye çalışıyorlar. Şehir merkezlerinde özel hastane furyası ortaya çıkaracaklar” diye konuştu.

Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut Numune Hastanesi’nin anadal uzmanlıklarının kurulduğu bir hastane olarak önemine belirterek, Ankara Üniversitesi’nin çekirdek kadrosunun bu hastaneden yetiştiğine dikkat çekti. Yüksek İhtisas’ın ise açıktan ameliyatlar için bir mihenk taşı olduğunu söyleyen Bulut, “Numune Hastanesi’nin tekrar revize edilerek sağlık tesisi haline getirilmesi gerekli. Hacettepe ve Ankara Üniversitesi bu yerleşkeleri alabilir ve sağlık hizmeti devam edebilir” dedi. Numune ve Yüksek İhtisas’a ulaşımın kolay olduğunu ama Bilkent Şehir Hastanesi’nin içinde bile 2-4 km arasında yüründüğünü söyledi.

DEVLETİN MALZEMESİ ŞEHİR HASTANESİNE GÖTÜRÜLMÜŞ

Kapatılan devlet hastanelerindeki teçhizatın sözleşmeye göre şehir hastanesine götürülmemesi gerektiği halde götürüldüğünü söyleyen Bulut, “Ama ameliyat masası, monitör vb. malzemelerin götürüldüğünü biliyoruz. Envanter çıkarılmış değil. Kaç tanesi götürüldü belli değil. Bu şirketlere kaynak transferidir” diye konuştu. Kapatılan hastanelerin yerleşkeleri için üst düzeyde ciddi tartışmaların ve çatışmalar yaşandığını söyleyen Bulut, “Sağlık Bakanlığı’nın vizyon belgesinde buraların ne olacağını açıklaması gerekiyordu ama hiçbir şey yok. Hangi cemaatin elinde kalacak belli değil” dedi.

HASTALAR ŞEHİR HASTANESİNE DEĞİL MERKEZDEKİLERE GİDİYOR

SES Ankara Şube Eşbaşkanı Hüsnü Yıldırım da taşınan hastanelerin yükünün şehir hastanesine değil hizmete devam eden merkez hastanelere yüklendiğine dikkat çekti. Yıldırım, “Hastalar şehir hastanesine gitmiyor. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 11 bin poliklinik hizmet verirken, şehir hastanesinde 4 bin poliklinik çalışıyor” dedi. Şehir Hastanesi’nden şirketlere kaynak aktarımına da dikkat çeken Yıldırım, “Bilkent Şehir Hastanesi’nin aylık geliri 26 milyar, şirketlere ise 269 milyar kaynak aktarıyor. Bu kaynakları şirkete aktarıyor demek” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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