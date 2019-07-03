CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak: Memura yüzde 6, YİK’e yüzde 40

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Memur ve emekli zam oranlarına dikkat çeken Faik Öztrak Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine yüzde 40 zam yapılmasını eleştirdi. Öztrak “Çok ciddi bir çifte standart var. Kurul üyelerinin maaşı 18 bin liraya çıkarıldı. Artış yüzde 40. Memur emeklisine yüzde 6, Bağkur-SSK’ya yüzde 5, YİK üyelerine yüzde 40. Burada adalet yok” dedi.

Öztrak gıda ürünlerine telefonla müdahale edildiğini öne sürdü. Öztrak’ın açıklaması şöyle:

“Bu yıl başında fiyat toplama konusunda gıdada iş yeri seçim kriterlerinde TÜİK değişiklik yapmıştı. Şimdi en yüksek satış yapan sınırlı sayıda yerden fiyat topluyor. Buradan bakınca TÜİK endekslerinde aşağı doğru bir gidiş gördük. Bazı kalemlerde madde sepeti ağırlığı ile aynı mal gruplarının piyasadaki fiyat değişiklikleri tutmuyor. Hatta bunun da ötesine gidilen bir şey var, bazı üst düzey yetkililerin bu sınırlı sayıdaki marketlere telefon açmak suretiyle ‘Bugün anketörlerimiz gelecekler, şunda bu kadar indirim yapacaksınız’ diye doğrudan müdahale ettiklerine yönelik iddialar var.” (HABER MERKEZİ)