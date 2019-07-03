Suudi Arabistan’daki inşaat işçilerinin talepleri kabul edildi

Suudi Arabistan'da aylardır ücretleri ödenmediği için grevde olan Türkiyeli inşaat işçilerinin talepleri kabul edildi. Dün Baytur yetkilileriyle görüşme yapan işçiler, ücretlerinin ödenmesini ve memlekete geri dönmeyi talep etti. İşçilerin taleplerini kabul eden şirket yetkilileri ve Suudi yetkililer ücretlerin perşembe günü ödeneceğini en geç salı gününe kadar tüm işçileri memlekete göndereceklerinin sözünü verdi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)