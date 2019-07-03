Giresun Limanında kazan dairesinde patlama meydana geldi

Erdoğan “Yaptırım olmayacak” demişti | ABD’li yetkililer: Yaptırım hâlâ gündemde

Erdoğan, Japonya'daki G20 Zirvesi’nde “Yaptırım diye hiçbir şey duymadık şu ana kadar” demişti ancak Reuters’ın haberine göre ABD’li yetkililer yaptırım kararının gündemde olduğunu söyledi.