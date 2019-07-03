03 Temmuz 2019 14:42
Giresun Limanında kazan dairesinde patlama meydana geldi
Giresun’da liman sahasındaki depoda kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangın, söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadı.
Fotoğraf: DHA
Giresun Limanında kazan dairesinin yer aldığı depoda büyük bir gürültü ile patlama meydana geldi.
İhbar üzerine liman sahasına itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlamanın ardından çıkan küçük çaplı yangını söndürdü.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı patlamada, kazan dairesinde maddi hasar oluştu.
Çevrede korkuya neden olan patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (Giresun/DHA)
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