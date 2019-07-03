Meksika'da kampa hapsedilen mülteci annenin çığlığı: Oğlum ölüyor, yardım edin!

ABD'ye ulaşmaya çalışan mültecilerin hapsedildiği Meksika'daki "Feria Mesoamericana" gözaltı merkezinden dünyaya yarım çığlıkları yükseliyor. 10 gündür açlık, susuzluk ve hastalığın kol gezdiği kampta tutulan Haitili bir annenin yardım çağrısı dünya basında yer bulmayı başardı.

Kampın çitlerinin altındaki aralıktan yere yatıp başını uzatarak gazetecilere sesini duyurmaya çalışan Haitili anne, ağlayarak şunları söyledi:

"Oğlum günlerdir hasta. Çok acı çektim. Bize bir parça yiyecek vermediler. İçme suyu yok. Yardım edin, bana ve oğluma yardım edin. Çocuğum hasta, o hasta. 5 yaşında ve iki aylık iki oğlum var. Yardım edin, lütfen, yardım edin."

"Nereden geliyorsun" sorusunu "Haiti" diye yanıtlayan gözü yaşlı anne, 10 gündür gözaltı merkezinde tutulduklarını, bebeğinin çok hasta olduğunu, her yerini böceklerin ısırdığını anlatarak "Yardım edin, ne olur bana yardım edin" dedi.

İspanyolca konuşan anne, "Adalet, adalet lütfen, adalet" çağrısı yaptı. Ağlamayı sürdüren anne, devamında dünyaya "Oğlum hasta. Yardım edin, yardım edin, yardım edin, lütfen yardım edin. Oğlum ölüyor, yardım edin" diye seslendi.

Annenin bu çağrısı dünya basınında haber oldu.

Trump'ın mülteci politikasına tepkiye neden olan video akıllara geçtiğimiz hafta Meksika-ABD sınırını geçmeye çalışırken Rio Bravo nehrinde boğularak yaşamını yitiren El Salvadorlu Oscar Alberto Martinez Ramirez ve 23 aylık kızı Valeria'nın fotoğrafını getirdi. (DIŞ HABERLER)

El Salvadorlu göçmen baba ve kızın fotoğrafı