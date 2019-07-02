İşe iadeleri yapılan KHK’liler: Buruk sevinç yaşıyoruz

Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen KESK üyesi 2 kişi, OHAL İşlemeleri İnceleme Komisyonu kararınca işlerine iade edildi. İşe iade edilenlerden Cansu Çolak ve Murat Sezik, diğer arkadaşlarının işe iade edilmemesi nedeniyle buruk bir sevinç yaşadığını dile getirdi.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA MARUZ KALDI

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun 28 Haziran kararıyla işlerine iade edilen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri bu sürede yaşadıklarını anlattı.

MA’dan Metin Yoksu’nun haberine göre; 29 Nisan 2017’de kamu görevinden 689 sayılı KHK’yle ihraç edilen Cansu Çolak, özel sektörde, güvencesiz iş düzenine katlanmak zorunda kaldığını dile getirerek, “Bugün halen işsiz kalan binlerce sağlık emekçisi bu koşullara katlanmak zorunda kalıyor. KHK’yle ihraç edilmelerden en çok sömürü düzeni memnun kaldı. Deyim yerinde ise özel sektör KHK’lilerden bu şekilde faydalanarak zengin oldu. Bugün görevime geri dönmüş olmak beni hem mutlu ediyor hem de haksız yere ihraç edilmiş olanların göreve iade edilmemiş olması buruk bir sevinç yaşamımıza neden oldu” diye konuştu.

SÖMÜRÜYE KARŞI MÜCADELE ÇAĞRISI

Çolak’la aynı dönemde ihraç olan sağlık çalışanı Murat Sezik de, ihraç edilmesinin tek nedeninin sendikalı olmasına bağladı. 28 Haziran 2019 tarihinde göreve iadesinin kendisine tebliğ edildiğini dile getiren Sezik, mutlu olup olmadığına karar veremediğini ifade ederek, “Henüz işine dönememiş haksız yere ihraç edilmiş arkadaşlarımız var. Onların da bir an önce işe geri alınması gerekiyor. Hepimiz bir kez daha gördük ki özel sektörde ciddi bir emek sömürüsü var. Buradaki emek sömürüsüne de dur demek için sendikalı olmalı ve bu sömürü düzenine karşı mücadele etmeliyiz” dedi.

“KARARLAR NEYE GÖRE ALINIYOR?”

İhraç edilen kamu emekçilerinden olan SES Batman Şubesi Deniz Topkan ise, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna işe iade talebiyle yaptığı başvuru reddedildi. Topkan, “Haklarında üniversite zamanında verilmiş mahkumiyet kararları gerekçe gösterilerek veya haklarında herhangi bir yargı kararı olmamalarına rağmen istihbarat bilgilerine dayanarak kararlar veriliyor. O yüzden biz tüm üyelerimizin işe geri alınana kadar mücadelemize devam edeceğiz” dedi. (Batman/MA)

OHAL İşlemeleri İnceleme Komisyonu kararınca işe iade edilen KESK üyesi Cansu Çolak Fotoğraf: MA