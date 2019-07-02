EMEP İzmir İl Örgütü Aliağa'da işten atılan işçileri ziyaret etti

Emek Partisi (EMEP) İzmir İl Örgütü 45. gününde, işten atılan Aliağa Belediyesi işçilerini direniş çadırında ziyaret etti. Aliağa Demokrasi Meydanı'nda bulunan direniş çadırına “Krizin yükü patronlara”, “İşten atmalar yasaklansın” sloganlarıyla gelen EMEP üyeleri işçilerle birlikte öğle yemeğinde buluştu. Parti üyelerini karşılayan işçiler ve Genel İş İzmir 5 Nolu Şube Yönetim Kurulu üyeleri ise desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Aliağa Belediyesinde çalışan 179 işçinin işten atılmasının iş güvencesine ve örgütlülüğe yönelik bir saldırı olduğunu ifade ederek EMEP İzmir İl Başkanı Emine Uyar, “Belediyeler kimsenin çiftliği değildir. Belediyeler halka hizmet için, halkın söz sahibi olması gereken kurumlardır. Belediye başkanı işçileri çıkarma yetkisini Aliağa halkından aldığı oylar olduğunu dile getiriyor. Ancak Aliağa halkı şeffaf ve söz sahibi olabildiği bir belediyecilik anlayışıyla yönetilmiyor. Aliağa Belediyesi kadrolu, iş güvencesi olan işçileri işten çıkardı. Bizler herkesin kadrolu işçilerin sahip olduğu olanaklara erişerek çalışması gerektiğini vurguluyoruz” dedi. Kriz dönemine dikkat çeken Uyar, “İşçilerin yüksek maaş aldığını söyleyenler bir gecede döviz kurundaki artışla yüzde altmış alım gücü kaybına uğrayan işçi ve emekçilerinin gerçeğini görmeden konuşanlardır. Benzine, elektriğe, çaya şekere zamlar devam ediyor. Aliağa Belediyesinin artan borçları neden artmıştır? Bunları şeffaf bir şekilde halk ile paylaşmalıdır. Beş yıl sonra belki kendisi gidecek ama Aliağa halkı, işçileri, emekçileri burada yaşamaya devam edecek” diye konuştu.

“KRİZİN YÜKÜNE KARŞI ÖRGÜTLÜ BİR ŞEKİLDE MÜCADELE ETMELİYİZ”

Tüpraş işçilerinin sözleşmesinin YHK tarafından işçiler aleyhine sonuçlandırıldığının da altını çizen Uyar, “Tüpraş işçileri 35-40 yıllık hakları gasp etmek isteyen Koç Holdinge karşı direniş başlattılar. Hükümet ve patronlar işçilerin haklarını tırpanlayarak bir sözleşme sonuçlandı. Krizin yükünü biz işçilere emekçilere yıkmak isteyen sermayeye karşı bizler de Türkiye’nin her yerinde Aliağa’da olduğu gibi bir mücadele hattı oluşturmalı ve örgütlü bir şekilde mücadele etmeliyiz” dedi.

Genel İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara ise, “Emek Partisi Türkiye’de birçok direnişte göstermiş olduğu dayanışma örneğini bugün işten atılan Aliağa Belediye işçileri için göstermek üzere burada. Yerel seçim sonrasında Türkiye'nin birçok yerinde işçiler haksız şekilde işten atılmakta. Bugün 45. gün. İşimiz, aşımız, özgürlüğümüz ve ekmek kavgamızı büyütmek için direniş alanındayız. Birçok hizmeti yaptık ama emeğimizin karşılığını alamadık. Buranın seçilmiş belediye başkanı 179 arkadaşımızı işten attı. İşe geri dönene kadar sizlerle birlikte direnişimizi sürdüreceğiz” dedi.

Öğle yemeğinin ardından işten çıkarılan belediye işçileri Şair Asım Gönen’in şiirleri eşliğinde sohbet etti. (İzmir/EVRENSEL)

EMEP İzmir İl Örgütü, işten atılan Aliağa Belediyesi işçilerini ziyaret etti Fotoğraf: Evrensel