İBB'den FSM Köprüsü ve metrobüs açıklaması: 300 ek sefer konulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) bakım çalışması ve metrobüs seferleri ile ilgili açıklama yapıldı.

İBB'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, FSM Köprüsü'ndeki bakım çalışmaları süresince farklı alternatifler sunmak adına Ulaştırma Bakanlığından, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin kullanım ücretlerinin düşürülmesinin talep edileceği belirtildi. Metrobüs sefer aralıklarının da yeniden düzenlendiğinin ve kış tarifesine çevrildiğinin belirtildiği açıklamada, hat boyunca 300 ek sefer koyulacağı duyuruldu.

İBB'nin açıklaması şu ifadeler yer aldı:

Değerli İstanbul halkı,

İstanbul’da karayolu ulaşımının can damarlarından olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bakım çalışmaları 27 Haziran’da başladı.

Köprüdeki bakım çalışmaları kapsamında, mevcut asfalt ve yalıtım tabakaları sökülecek, çelik tabliyenin izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakaları serilecektir.

Önümüzdeki yıllarda üstyapıyı onarmak gerektiğinde, sadece en üst tabaka yenileneceği için trafik fazla etkilenmeyecektir.

2016’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün trafiğe açılıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ne ağır taşıtların girişinin yasaklanması ile bundan sonraki asfalt yenileme çalışmalarının en az 10 yılda bir yapılması beklenmektedir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları süresince Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kullanan İstanbullulara farklı alternatifler sunmak adına Ulaştırma Bakanlığı’ndan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli’nin kullanım ücretlerinin düşürülmesini talep edecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmalar sürerken, araçların sıklıkla yöneleceği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü rahatlatmak için, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’ne resmi yazı yazdı ve çözüm konusunda mutabık kalındı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde, trafiğin en yoğun olduğu sabah saatlerinde Asya-Avrupa istikametinde, akşam saatlerinde ise Avrupa-Asya istikametinde ek şerit açılacaktır. Ek şerit uygulamasına 02.07.2019 tarihi itibarıyla başlanacaktır.

Avrasya Tüneli girişinde de bazı tedbirler almak üzere, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile görüşüldü. Sabah ve akşam, trafiğin en yoğun olduğu saatlerde, tünel girişlerinde trafik kontrolü için şerit daraltma uygulaması yapılmaması yönünde mutabık kalındı.

Şu anda, köprüde Avrupa-Asya istikametindeki 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı karşı platformdaki ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanmaktadır.

Buradaki çalışmalar tamamlandığında, bu kez Asya-Avrupa istikametindeki 4 şerit trafiğe kapatılacak ve ulaşım bu platformdan sağlanacaktır.

Günde 200 bin aracın geçtiği Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmalar süresince, İstanbulluların trafik yoğunluğundan mümkün olduğunca az etkilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi çeşitli önlemler aldı.

Metrobüs sefer aralıkları yeniden düzenlendi. Metrobüs sefer saatleri kış tarifesine çevrildi.

Hat boyunca günde 300 ek sefer yapılacaktır.

Yoğun trafikten etkilenen Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu bölgesinde günde 38 bin, hat genelinde ise 48 bin ek kapasite planlanmıştır.

Altunizade istasyonuna yönelik ise sabah saat 07:00-09:00 arasında 2,5 dakikada bir, gün boyunca ise 5 dakikada bir, toplam 170 sefer boş depar planlanmıştır.

Metrobüs sefer sayısını artırmanın yanı sıra, deniz ulaşımı daha aktif hale getirildi.

Köprüdeki bakım çalışmaları öncesinde, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattında 2 gemi ile 15 dakika arayla günde 106 sefer yapılırken, bu sefer aralığı 12 dakikaya çekilerek, günlük sefer sayısı 114’e çıkarıldı. Normal zamanda bu hat sabah 06:45’de açılıp akşam 9’da kapanırken, şu anda seferler, araç stoğu bitene kadar sürmektedir. Örneğin, cuma günü son sefer gece saat 23.30’da yapılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, arabalı vapur kullanım talebini de takip etmektedir. Önümüzdeki günlerde, trafik yoğunluğu nedeniyle ihtiyaç doğması halinde, vapur ilavesi yapılacaktır.

Boğaz hattında, Eminönü-Sarıyer ve Üsküdar-Beykoz arası Avrupa yakasında günde 24 vapur seferi, Asya yakasında ise günde 16 vapur seferi yapılmaktadır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki çalışmayla beraber, bu hatların doluluk oranında belirgin bir artış olmadığı tespit edildi. İhtiyaç halinde, düzenlemeye gidilecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, köprüdeki bakım çalışmalarının sona ereceği 17 Ağustos tarihine kadar, İstanbulluların trafik yoğunluğundan etkilenmemesi adına, kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürecektir.

İMAMOĞLU, VALİYİ ZİYARETİNİN ARDINDAN "TEDBİR ALACAĞIZ" DEMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı Cağaloğlu'ndaki makamında ziyaret ettikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

İmamoğlu, "İETT, 24 Haziran'da yaz tarifesine geçti, sefer sayı ve sıklığı düştü. Çok yoğunluk var, ne gibi önlemler alınacak?" şeklindeki soruya şu yanıtı vermişti:

"Araçlarla ilgili ve FSM Köprüsü'nün tamiratı ile ilgili olarak yoğunlaşan hatlarımız var. Bununla ilgili arkadaşlarım bir tedbir hazırlığı yaptılar. Sanırım gün içinde bilgi aktarılacak. Bir kısım raporunu aldım, bir kısmını daha inceleme fırsatım olacak birazdan. Dolayısıyla bu tür noktaları hafifletecek yaz dönemi değil de kış dönemi gibi ulaşım akslarımızı rahatlatacak tedbirlerimizi aldık. Bunun gibi şikayet oluşturan hatlar varsa da gözleyeceğiz. Bu yaz döneminde turist sayısında yoğunlaşacağını görüyoruz. Geçmiş yıllara dönük rakamlara göre çok daha fazlasını bekliyoruz. Bu yaz ve sonbahara doğru. Yaz döneminin de turistlerin yoğunlaşacağı hatlarda sıkıntı yaşamaması adına tedbirleri arkadaşlarımla alacağız. Bugün ikinci mesai günüm. Yine de bu tür sorumluluk soruları ile karşılaşmak beni mutlu ediyor." (HABER MERKEZİ)