Kıdem tazminatı için fabrikalarda mücadele komiteleri kurulmalı

Emek Partisi Çorlu İlçe Örgütü çağrısıyla gerçekleştirilen, ‘kıdem tazminatı’ konulu panelde, “Kıdem tazminatının gaspına karşı, fabrika fabrika bir araya gelinerek eylem ve mücadele programı oluşturmalı” denildi. Atatürk Kent Enstitüsü Konferans Salonunda yapılan panele Evrensel Ekonomi Yazarı Bülent Falakaoğlu ve DİSK’e bağlı Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan konuşmacı olarak katıldı.

İŞÇİYE FARKLI, PATRONA FARKLI

Çok sayıda fabrikadan işçinin katıldığı panelde ilk sözü alan Bülent Falakaoğlu, “AKP yöneticileri kıdem tazminatı ile ilgili patron örgütleri ile yüz yüze geldiklerinde krizin aşılması için ‘Yapısal reformlar çerçevesinde fon oluşturacağız’ diyor. Sıra işçi ve emekçilere gelince ‘Kıdem tazminatını herkes alamıyor. Fon ile her işçi her koşulda yararlanacak’ diyor. Patronlara ayrı işçilere ayrı dilden konuşuyor. Ama gerçeklere baktığımızda işçileri kandırıyor” dedi. “Mevcut yasa ile işçiler sekiz koşulda tazminat hakkına ulaşırken fon uygulaması ile iki buçuk koşulda fondan yararlanacaklar” diyen Falakaoğlu, “İşçiler ya emekli olunca ya ölünce ya da ev araba alınca ancak bir kısmını kullanabilecekler. Kullansalar bile maddi olarak büyük zarara uğrayacaklar. Eğer iktidar işçileri düşünüyorsa kıdem tazminatını koşula bağlamadan her durumda kullanma hakkını tanısınlar ve işçinin hakkını vermeyenlerin tepesine binsinler” dedi.

FON İŞÇİLER İÇİN DEĞİL PATRONLAR İÇİN KURULUYOR

Hükümetin amacının işçiyi korumak değil patronların yıllardır hayalini kurduğu fonu oluşturmak olduğunu söyleyen Falakaoğlu, “AKP fonu patronların kaynak ihtiyacını karşılamak ve dış borca teminat göstermek için oluşturuyor. İşsizlik fonu kurulurken işsiz kalan işçilere bir faydası olsun diye kuruldu. Ama uygulama hiç öyle olmadı” dedi.

KONFEDERASYONLARA ÇAĞRI

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan, “Konfederasyonların çoğu, ‘Tazminat kırmızı çizgimiz’ deseler de şimdiye kadar sadece sözde karşı çıkıyorlar. Oysa bütün konfederasyonlar ayrım yapmaksızın bir araya gelip eylem ve mücadele programı oluşturmalı. Yoksa iş işten geçtikten sonra atı alan Üsküdar’ı geçiyor” dedi. Aslan şöyle devam etti:

“İlk önce fabrikalarda kıdem tazminatını işçiler ile konuşmalı ve komiteler kurmalıyız. İşçileri mücadeleye hazırlamalıyız. Eğer fabrikalarda birliğimizi kurarsak ne sendikal bürokrasi sessiz kalır nede iktidar ve patronlar kıdem tazminatımıza el uzatabilir. İşçi sınıfının kaderi birdir. Bu gün ülkemizin en büyük işletmesi TÜPRAŞ’ta işçiler iki gündür mücadele ediyor. Bu sadece TÜPRAŞ işçisinin değil tüm işçi sınıfının sorunudur. Son yapılan yerel seçimlerinde tek adam tek parti iktidarı büyük yara aldı ama işçilerin sorunları orta yerde duruyor. Biz işçiler olarak kendi sorunlarımızı çözmek için birleşip mücadele etmeden kimse bizim sorunlarımıza sahip çıkmaz ve çözmez.” (Çorlu/EVRENSEL)