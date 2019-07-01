01 Temmuz 2019 16:01
Trafoyu onarmaya çalışan işçi ağır yaralandı
Adıyaman Gölbaşı’da patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi, çalışma sırasında yaşanan ikinci patlama nedeniyle ağır yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde patlayan trafoyu onarmaya çalışan işçi, meydana gelen ikinci patlamada ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki trafoda belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Mahalle halkının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve Adıyaman Kahramanmaraş Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (AKEDAŞ) ekipleri sevk edildi. AKEDAŞ görevlilerinden Hasan Bilen, trafodaki arızayı gidermeye çalıştığı sırada ikinci patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Bilen, 112 acil servis ekibi tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (Adıyaman/AA)