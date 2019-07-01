"Sinop ve Akkuyu nükleer santral projeleri derhal iptal edilsin"

Ekoloji Birliği, Sinop Nükleer Güç Santrali projesine dair güncel gelişmelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Ekoloji Birliği Sinop ve Akuyu Nükleer Santral Projeleri kesin olarak iptal edilene kadar, demokratik ve hukuki hakları kullanarak mücadelelerini sürdüreceklerini bildirdi.

Ekoloji Birliği, Sinop Nükleer Santral Projesi maliyetinin ilk tahminlerin yaklaşık iki katına çıkarak 40 milyar doların üzerine yükselmesi nedeniyle ekonomik gerekçelerle durma aşamasında olduğunun bilindiğini hatırlatarak başladığı açıklamaya inşaat ve işletme aşamasına dair bilgileri duyurarak devam etti.

Yapılan açıklamada, “Sinop Nükleer Santralı Projesi için tahsis edilen alanın tamamı Devlet Ormanı (endüstriyel orman) olup, Sinop Nükleer Santralı ÇED raporlarında yer alan inşaat aşaması ve işletme aşaması bilgilerini kamuoyuna bir kez daha hatırlatmak isteriz; Proje için ayrılan alanın büyüklüğü 10,1 milyon metrekare, İnşaat aşamasında yapılacak kazı miktarı 32, 6 milyon metreküp, Günlük soğutma suyu miktarı 28 milyon metreküp, Şu ana kadar inşaat alanı olarak belirlenen orman arazisinden kesilen ağaç sayısı yaklaşık 650 bin adet. Kullanılmış nükleer yakıt, Türk Devletinin kapsamında yer alan nihai depolama alanına transfer edilecektir, Ayrıca işletme aşamasında katı, sıvı ve gaz radyo aktif atıkların ortama salınacağı de ÇED raporunda belirtilmektedir” bilgileri verildi.

Ekoloji Birliği ekonomik kriz ortamında elektrik üretim kurulu kapasitenin yıllık artış oranı, tüketim artışından fazla olup son üç yıldır arz fazlası olduğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının raporlarında da açıkça görüldüğünü belirterek, “ Ayrıca nükleer enerji için verilecek ABD Doları cinsinden piyasa fiyatlarının 2-3 katı üstünde olan sabit fiyatlı alım garantileri nedeniyle halkımızın ucuz ve kaliteli enerji ihtiyacının karşılanması da mümkün değildir. Sinop Nükleer Santralı Projesi’nin durma noktasına gelmesi ile Hükümetin (Cumhurbaşkanının) Akkuyu Nükleer Santralı Projesi’nde yaşanan ekonomik sıkıntıları aşmak için uluslararası destekle, projeye yabancı ortak ve sermaye arayışı da hızlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Ekoloji Birliği olarak başta ülkede olmak üzere dünyanın hiç bir yerinde nükleer santral istemediklerini yinelenen açıklamada, “Sinop ve Akuyu Nükleer Santral Projeleri kesin olarak iptal edilene kadar, halkımızın desteğini alarak demokratik ve hukuki haklarımızı kullanarak mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyururuz” denildi. (İzmir/EVRENSEL)