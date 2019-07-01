HDP’li Zeynel Özen: Katılımcı, demokratik bir anayasaya ihtiyaç var

HDP İstanbul Milletvekili Zeynel Özen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 26 yıl önce 33 aydının bütün devlet güçlerinin gözü önünde yakılarak katledildiğini söyledi.

Sivas Katliamı’nın 8 saat boyunca televizyonlardan canlı yayınlandığını belirten Özen, “Katillerin çoğu ya hiç ceza almadılar ya da çok az ceza alarak kurtuldular. Bazıları ise hiç bulunamadı” dedi. Özen, şunları kaydetti:

“23 Haziran seçimleri demokrasi güçlerinin zaferiyle sonuçlanması, bu iktidarın yenilebileceğini göstermiştir. Bugün başta Kürt sorununun barışçıl çözümü ve Alevi sorunlarının demokrasi ve eşit yurttaşlık kapsamında çözülmesi için toplumun tüm kesimlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle acilen, toplumsal mutabakatla, katılımcı, demokratik anayasaya ihtiyaç vardır. 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamı, özünde sadece Alevilere karşı değil, ezilen, ötekileştirilen, dışlanan, yok sayılan bütün toplumsal kesimlere karşı yapılan bir katliamdır. O yüzden ezilen, ötekileştirilen, dışlanan ve yok sayılan herkesi zulme karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz. Gelin hep birlikte 2 Temmuz'da laikliği, özgürlüğü, eşitliği, adaleti, barışı, demokrasiyi ve halkların kardeşliğini savunarak katliamda yitirdiğimiz canlarımızı analım. Gelin 2 Temmuz'da acılarımızı ortaklaştıralım. Acılarımızı paylaşarak azaltalım. Gelin hep birlikte dayanışmayı ve mücadeleyi büyütelim.” (TBMM/AA)